Силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщали о 15 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 26 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 30 артснарядов, около 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 126 единиц", - добавил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения