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2020-03-03T09:42+0300
https://ria.ru/20200303/1567663889.html
Силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:42 03.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщали о 15 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 26 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 30 артснарядов, около 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 126 единиц", - добавил представитель ведомства.
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9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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