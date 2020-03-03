Силовики 26 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В понедельник в ДНР сообщали о 15 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте

В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 26 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 30 артснарядов, около 60 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.