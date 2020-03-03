В Алтайском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

"В ночь на 3 марта в Новоалтайске загорелся частный дом. После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела трех человек. Это 75-летний хозяин дома, его 73-летняя супруга, личность третьего погибшего устанавливается. Началась доследственная проверка", - говорится в сообщении.