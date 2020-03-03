В Алтайском крае три человека погибли при пожаре в частном доме

БАРНАУЛ, 3 мар - РИА Новости. Следователи Алтайского края проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в городе Новоалтайске Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"В ночь на 3 марта в Новоалтайске загорелся частный дом. После тушения пожара с обширными термическими повреждениями обнаружены тела трех человек. Это 75-летний хозяин дома, его 73-летняя супруга, личность третьего погибшего устанавливается. Началась доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Назначена пожаро-техническая экспертиза.
Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, около получаса потребовалось для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила около 80 квадратных метров.