Названа самая популярная за рубежом продукция московских компаний

"Производимые у нас товары в прошлом году поставлялись в 186 стран. В топ-5 отраслей несырьевого неэнергетического экспорта вошли транспортные средства и их комплектующие, электроника и электротехника, оборудование, товары широкого потребления, а также пищевая промышленность", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в прошлом году вырос более чем на 23% по сравнению с 2018-м и достиг 30,2 миллиарда долларов США.

"Поставки за рубеж транспортных средств и их комплектующих выросли в сравнении с 2018 годом на 17 процентов, электроники и электротехники — на 17 процентов, а пищевой промышленности — на три процента", - добавляется в сообщении.