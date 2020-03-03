Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-03-03T09:23+0300
https://ria.ru/20200303/1567646019.html
Названа самая популярная за рубежом продукция московских компаний
https://cdn22.img.ria.ru/images/155943/03/1559430348_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_adc1cd39326d01a32b8cdaa26ad119d1.jpg
РИА Новости

Названа самая популярная за рубежом продукция московских компаний

09:23 03.03.2020
4720
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство пластин с микросхемами
Производство пластин с микросхемами
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Производство пластин с микросхемами. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Наибольшим спросом за границей в 2019 году пользовались произведенные в Москве транспортные средства и электроника, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Производимые у нас товары в прошлом году поставлялись в 186 стран. В топ-5 отраслей несырьевого неэнергетического экспорта вошли транспортные средства и их комплектующие, электроника и электротехника, оборудование, товары широкого потребления, а также пищевая промышленность", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
8 октября 2019, 14:10Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохоров: московская промышленность — фундамент благополучия всего города
По ее словам, объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в прошлом году вырос более чем на 23% по сравнению с 2018-м и достиг 30,2 миллиарда долларов США.
"Поставки за рубеж транспортных средств и их комплектующих выросли в сравнении с 2018 годом на 17 процентов, электроники и электротехники — на 17 процентов, а пищевой промышленности — на три процента", - добавляется в сообщении.
Фотоаппарат
23 января, 08:32
Стало известно, чем чаще всего занимаются самозанятые москвичи
4984005
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНаталья СергунинаМоскваЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Сотрудник полиции
В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Полиция на месте захвата заложников в торговом центре Вирра на Филиппинах
В Сети опубликовали видео с места захвата заложников на Филиппинах
Смартфон
В России выявили новые виды телефонного мошенничества
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
Лента новостейМолния