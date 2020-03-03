Педагог из Перми рассказал, как попал в Книгу рекордов Гиннесса

ПЕРМЬ, 3 мар – РИА Новости. Учитель из Перми Александр Куляпин рассказал РИА Новости, как в сильный ветер переплыл Учитель из Перми Александр Куляпин рассказал РИА Новости, как в сильный ветер переплыл Берингов пролив и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Международный эстафетный заплыв через Берингов пролив состоялся в 2013 году. В нынешнем году за участие в заплыве пермский учитель был официально признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. В списке рекордсменов еще 64 пловца со всех континентов, в том числе более 30 из России

На пути к рекорду

Александр Куляпин преподает в пермской школе №135 мировую художественную культуру и основы религиозных культур и светской этики. Более 15 лет он состоит в местном клубе закаливания и зимнего плавания. Педагог давно мечтал переплыть Берингов пролив, готовился к этому всю сознательную жизнь.

"Знал, что попытки пересечь пролив предпринимались неоднократно, но оказались неудачными. Когда появилась возможность, заполнил и отправил анкету", - отметил он.

Александр Куляпин указал в заявке, что переплывал в ледоход Каму, "покорил" Волгу, участвовал в 100-километровом марафоне в честь 100-летия подводного флота. В этом 42-часовом состязании он пробыл в ледяной воде в общей сложности 3 часа 42 минуты и проплыл семь километров, за что его имя было вписано в Книгу рекордов России.

Пловец рассказал, что для участия в эстафете через Берингов пролив сначала добрался до Владивостока, где получил в консульстве американскую визу, далее отправился на самолете в Хабаровск, потом в Якутск, где "за одним" переплыл еще и реку Лену. Прилетел в Петропавловск-Камчатский. До места старта спортсмены добирались на госпитальном судне "Иртыш".

Шестидневный заплыв

Международный эстафетный заплыв в Беринговом проливе длился вместо двух дней шесть. Пловцы стартовали с мыса Дежнёва на Чукотке, а финишировали на мысе принца Уэльского. Маршрут протяженностью 86 километров (53,4 мили) пролегал по самому узкому участку между материковой частью России и США.

Во время заплыва в воде их сопровождали подготовленные водолазы. "С судна в океан спускали две лодки, в них по три пловца. Каждый в среднем за один заход в воде находился от 10 до 15 минут", - пояснил Куляпин.

Первоначальные планы участников нарушили погодные условия: ветер до 80 километров в час и волны высотой до 5 метров. В результате дистанция растянулась 134 километра (83,2 мили).

"Океан штормило. Мы рассчитывали на лучшую погоду. Однако когда закончили заплыв, наступил штиль, выглянуло солнце. Америка нас встретила замечательной погодой", - сообщил он.