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Финляндия готова работать с Россией по сокращению выбросов сажи
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РИА Новости

Финляндия готова работать с Россией по сокращению выбросов сажи

09:14 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗагрязнение воздуха
Загрязнение воздуха
© РИА Новости / Антон Денисов
Загрязнение воздуха. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью РИА Новости в преддверие встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал о готовности финской стороны помочь РФ бороться с выбросами сажи на теплоэлектростанциях, а также возможности поделиться технологиями по утилизации мусора.
Переговоры Лаврова и Хаависто пройдут во второй половине дня во вторник.
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Кто испортил воздух? Смартфон подскажетОгонь, вода, земля, воздух – четыре стихии, вокруг которых строится наша жизнь. Не будь хоть одной из них, не было б и человечества. Выживание человека в будущем зависит и от качества этих стихий. Огонь должен быть жарким, вода пресной, земля плодородной, а воздух чистым.
"Изменение климата и окружающая среда являются важными приоритетами для нашего правительства, и это будет отражено в нашем сотрудничестве с Россией. Одним из примеров является сокращение выбросов черного углерода (сажи), которые вредны как для климата, так и для здоровья. Финансирование проектов по (сокращению – ред.) выбросу черного углерода может быть обеспечено через Экологическое партнерство "Северного измерения". У нас уже есть несколько проектов в работе по сокращению выбросов на муниципальных теплоэлектростанциях на северо-востоке России. Надеюсь, их будет еще много", - отметил финский министр.
Финляндия также готова помочь России с технологиями по переработке мусора.
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"Мы также можем работать вместе над утилизацией отходов. Управление отходами в Финляндии претерпело серьезные изменения - большая часть отходов в настоящее время либо перерабатывается, либо сжигается для получения энергии. Лишь небольшая их часть попадает на свалки. Я думаю, что Финляндия будет в состоянии поделиться своим опытом. У нас также есть компании, которые могут предоставить технологические решения для управления отходами", - подчеркнул министр.
Программа "Северное измерение" - это совместная политика четырех равноправных партнеров - Европейского союза, России, Норвегии и Исландии - в отношении трансграничной и внешней политики, географически охватывающей Северо-Запад России, Балтийское море и арктические регионы, включая Баренцев регион. Программа создана в 1999 году.
В России в рамках данной программы завершены два проекта в Санкт-Петербурге: юго-западные очистные сооружения и завод по сжиганию отходов.
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Эксперт: грязный воздух в городах "тормозит" глобальное потепление
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Российская Федерация (Россия)Пекка ХаавистоБалтийское мореСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ФинляндияНорвегияВ мире
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