Финляндия готова работать с Россией по сокращению выбросов сажи

Кто испортил воздух? Смартфон подскажет Огонь, вода, земля, воздух – четыре стихии, вокруг которых строится наша жизнь. Не будь хоть одной из них, не было б и человечества. Выживание человека в будущем зависит и от качества этих стихий. Огонь должен быть жарким, вода пресной, земля плодородной, а воздух чистым.