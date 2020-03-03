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Власти Греции и руководство ЕС оценят ситуацию с мигрантами на границе
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РИА Новости

Власти Греции и руководство ЕС оценят ситуацию с мигрантами на границе

09:09 03.03.2020
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© Sputnik / Бурку Окутан / Перейти в фотобанкБеженцы на границе Турции и Греции
Беженцы на границе Турции и Греции
© Sputnik / Бурку Окутан
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Греческий премьер Кириакос Мицотакис и руководство Евросоюза посетят во вторник греко-турецкую границу, через которую тысячи мигрантов пытаются незаконно проникнуть в Грецию.
В делегации ЕС будут глава Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли, вице-председатель ЕК по вопросам продвижения европейского образа жизни Маргаритис Схинас, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и вице-премьер – глава МВД Хорватии Давор Божинович. Хорватии сейчас председательствует в Совете ЕС.
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Делегация прибудет в 13.05 (14.05 мск) в Александруполис, где ее встретит Мицотакис, и затем на вертолете направится на сухопутную границу с Турцией и приземлится в 14.15 (15.15 мск) в районе Орестиада, где посетит погранзаставу номер 1, сообщила пресс-служба премьера программу поездки.
О ситуации на границе делегацию проинформирует начальник генштаба национальной обороны Константинос Флорос.
Затем премьер Греции и главы трех институтов Евросоюза выступят с совместным заявлением для прессы в Кастаниес, а вечером, в 17.30 (18.30 мск), Мицотакис устроит ужин для европейских чиновников в Александруполисе.
Руководство Евросоюза на месте изучит ситуацию на границе Греции и Турции с миграционным кризисом и попытаться найти пути оказания помощи как Афинам, так и мигрантам.
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На греко-турецкой границе находятся тысячи мигрантов, пытающихся незаконно прорваться на территорию Греции. Мигранты стали прибывать на границу после того, как Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС.
В воскресенье после экстренного заседания совета национальной безопасности Греции официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что ситуация с мигрантами представляет "активную, серьезную, исключительную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны". По его словам, Турция направляет и поощряет перемещение нелегальных мигрантов, нарушая обязательства, вытекающие из Совместного соглашения ЕС – Турция по борьбе с нелегальной миграцией.
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Греция просит задействовать статью 78 параграф 3 Договора о функционировании Европейского союза, которая гласит, что "в случае возникновения чрезвычайной ситуации в одном или нескольких государствах-членах характеризуется внезапным притоком граждан третьих стран, Совет по предложению Комиссии может принять временные меры в интересах соответствующих государств-членов". Эти меры действуют после консультации с Европейским парламентом.
"Требование Греции (применить статью) является призывом к подлинной солидарности и оказать политическую и практическую поддержку действий по защите границ Греции", - пояснили в правительстве Греции.
Эта статья договора была использована в 2015 году, когда через Грецию в Европу направились сотни тысяч мигрантов.
В 2015 году Европейский совет решил использовать эту статью, чтобы срочно переселить десятки тысяч людей из Италии и Греции, которые явно нуждались в международной защите.
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Венгрия и Словакия обратились в Суд ЕС в Люксембурге с просьбой об аннулировании этого решения, поскольку Совет не следовал обычной или конкретной законодательной процедуре, предусмотренной в статье 289 Договора о функционировании Европейского союза. Тем не менее, Верховный суд ЕС отклонил апелляцию, постановив, что статья 78.3 предоставила учреждениям Союза возможность принять все временные меры, необходимые для эффективного и быстрого реагирования на внезапный приток перемещенных лиц.
В ходе разбирательства в Суде Польша поддержала Словакию и Венгрию, в то время как Бельгия, Германия, Греция, Франция, Италия, Люксембург, Швеция и Европейская комиссия поддержали Совет Европейского союза.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииКириакос МицотакисЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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