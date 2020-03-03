В Москве задержали грабителей, укравших 20 тонн сливочного масла

Ранее в столичном главке МВД рассказали, что сообщение о разбойном нападении поступило в полицию в ночь на 1 февраля. Гендиректор компании сообщил, что на парковке в районе Ярославского шоссе злоумышленники с предметами, похожими на пистолеты, напали на водителей-экспедиторов грузового автомобиля Skania. Их вывезли из города и высадили, из припаркованной фуры пропало 20 тонн сливочного масла. Материальный ущерб превысил 7,6 миллиона рублей.