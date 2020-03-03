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В Москве задержали грабителей, укравших 20 тонн сливочного масла
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РИА Новости

В Москве задержали грабителей, укравших 20 тонн сливочного масла

09:03 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали трех предполагаемых участников нападения в Москве на экспедиторов, укравших у них 20 тонн сливочного масла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в столичном главке МВД рассказали, что сообщение о разбойном нападении поступило в полицию в ночь на 1 февраля. Гендиректор компании сообщил, что на парковке в районе Ярославского шоссе злоумышленники с предметами, похожими на пистолеты, напали на водителей-экспедиторов грузового автомобиля Skania. Их вывезли из города и высадили, из припаркованной фуры пропало 20 тонн сливочного масла. Материальный ущерб превысил 7,6 миллиона рублей.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, а затем в Московской области – еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар был обнаружен в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов Москвы", - сказала Волк.
В настоящее время двое злоумышленников арестованы, третий находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело по статье 162 УК РФ ("разбой").
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Ирина ВолкМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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