В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы... 6 - случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у граждан КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном лечении)",- говорится в сообщении.