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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

09:00 03.03.2020
14538
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России по последним данным не выявлено, всего ранее было зарегистрировано 6 случаев заражения инфекцией в России - два у граждан КНР, которые уже выписаны, три у россиян, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, и один у гражданина РФ, вернувшегося из Италии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы... 6 - случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у граждан КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном лечении)",- говорится в сообщении.
Всего с 31 декабря досмотрено более 380 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8053 человек, отмечается в сообщении.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайЯпонияРоссияИталияОбщество
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