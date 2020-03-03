В Южной Корее больные коронавирусом ждут очереди на госпитализацию

СЕУЛ, 3 мар — РИА Новости. Власти Власти Южной Кореи не смогли предсказать масштаб вспышки коронавируса в городе Тэгу, где теперь не хватает больничных палат, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ким Ган Нип.

"Около 1800 подтвержденных зараженных в Тэгу не могут быть госпитализированы или попасть в специальный лечебный центр и ожидают своей очереди. Я искренне извиняюсь за то, что мы не смогли предугадать масштаб распространения коронавируса и многим зараженным приходится ждать у себя в домах", — заявил он на брифинге.

Ранее агентство Рёнхап информировало, что одна из погибших пациенток не смогла вовремя получить медицинскую помощь и скончалась после того, как ей несколько раз отказали в проверке на коронавирус, так как женщина не ездила в Китай и не входила в секту Синчхончжи. В итоге результаты анализа погибшей пришли слишком поздно, причиной стало большое количество первоочередных проверок в отношении членов секты, из-за чего анализы обычных граждан ждали своей очереди по три-четыре дня.

Ким Ган Нип рассказал, что теперь планируется увеличить число проверок в отношении обычных граждан, так как проверка тех членов Синчхончжи, у которых проявлялись симптомы вируса, завершена. По последним данным, из 3601 зараженного в Тэгу 2383 случая связаны с Синчхончжи.