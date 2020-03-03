Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T10:21+0300
https://ria.ru/20200303/1567606862.html
В Южной Корее больные коронавирусом ждут очереди на госпитализацию
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565135650_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_425dd1ea32e8a95411bd2301f1aaee3b.jpg
РИА Новости

В Южной Корее больные коронавирусом ждут очереди на госпитализацию

08:47 03.03.2020 (обновлено: 10:21 03.03.2020)
11104
© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
СЕУЛ, 3 мар — РИА Новости. Власти Южной Кореи не смогли предсказать масштаб вспышки коронавируса в городе Тэгу, где теперь не хватает больничных палат, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Ким Ган Нип.
"Около 1800 подтвержденных зараженных в Тэгу не могут быть госпитализированы или попасть в специальный лечебный центр и ожидают своей очереди. Я искренне извиняюсь за то, что мы не смогли предугадать масштаб распространения коронавируса и многим зараженным приходится ждать у себя в домах", — заявил он на брифинге.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
Ранее агентство Рёнхап информировало, что одна из погибших пациенток не смогла вовремя получить медицинскую помощь и скончалась после того, как ей несколько раз отказали в проверке на коронавирус, так как женщина не ездила в Китай и не входила в секту Синчхончжи. В итоге результаты анализа погибшей пришли слишком поздно, причиной стало большое количество первоочередных проверок в отношении членов секты, из-за чего анализы обычных граждан ждали своей очереди по три-четыре дня.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Ким Ган Нип рассказал, что теперь планируется увеличить число проверок в отношении обычных граждан, так как проверка тех членов Синчхончжи, у которых проявлялись симптомы вируса, завершена. По последним данным, из 3601 зараженного в Тэгу 2383 случая связаны с Синчхончжи.
Южная Корея зарегистрировала уже 4812 случаев заражения коронавирусом Covid-2019. Как сообщил Ким Ган Нип, утром скончался еще один человек, всего число жертв составляет 29. Выздоровели 34 человека, анализы более 35 тысяч человек еще в работе, завершены уже более 125 тысяч анализов.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
34315616
Обсудить 4
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТэгуЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Дезинфекция рынка в Сеуле
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 4335 человек
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 4212 человек
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 3736 человек
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее число погибших от коронавируса увеличилось до 26
Южная Корея
Члены южнокорейской секты, распространяющей коронавирус, были в Ухане
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Знак коронавируса
Чума XXI века: что если мы не умрем
Пассажирский самолет
Эксперт прокомментировал ограничение рейсов между РФ и Южной Кореей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
04:41Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы
Лента новостейМолния