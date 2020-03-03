Жительнице Омска дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек

"Суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год", — отметили в прокуратуре, добавив, что решение еще не вступило в силу.

Гособвинение требовало для подсудимой 13 лет лишения свободы. В последнем слове женщина не признала вины, заявив, что дочь убил ее сожитель.

Как установило следствие, тело девочки вынес из дома и спрятал сожитель женщины, который вскоре, 19 мая, скончался от алкогольной интоксикации. О преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой заявила о пропаже ребенка. Семья состояла на учете как неблагополучная. Тело девочки до сих пор не нашли.