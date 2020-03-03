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2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567606018.html
Жительнице Омска дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек
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РИА Новости

Жительнице Омска дали 11 лет за убийство дочери из-за хлебных крошек

08:44 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ОМСК, 3 мар — РИА Новости. Омский областной суд приговорил 28-летнюю местную жительницу к 11 годам колонии за убийство двухлетней дочери, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Суд назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год", — отметили в прокуратуре, добавив, что решение еще не вступило в силу.

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Гособвинение требовало для подсудимой 13 лет лишения свободы. В последнем слове женщина не признала вины, заявив, что дочь убил ее сожитель.
По версии следствия, преступление произошло в Омске 9 мая прошлого года. Нетрезвая 28-летняя мать двоих детей (трехлетнего сына и двухлетней дочери) увидела, что дочь, которая ела булочку, накрошила. Тогда она стала со злостью засовывать в рот девочке куски хлеба и собранные крошки. В результате дочка, сидевшая у матери на коленях, задохнулась и умерла.
Как установило следствие, тело девочки вынес из дома и спрятал сожитель женщины, который вскоре, 19 мая, скончался от алкогольной интоксикации. О преступлении стало известно только 6 июня, когда подруга подозреваемой заявила о пропаже ребенка. Семья состояла на учете как неблагополучная. Тело девочки до сих пор не нашли.
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Кроме того, как отмечается на сайте СК, следствие внесло представления в управление опеки и попечительства, а также в органы полиции, которые обязаны были контролировать условия проживания детей в семье.
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Российская Федерация (Россия)Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Хочется написать что я думаю об этом, да боюсь модератор не пропустит.😡
3 марта, 08:49
Роман Браско
3010000
Кроме Бога есть ещё Дьявол. Вы его адвокат? Не надо писать кипятком, на то чего не понимаете.
3 марта, 11:23
laskab1
2200003
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