Борт Владивосток — Москва сел в Хабаровске из-за угрозы минирования

"Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву", — сказал собеседник агентства.

Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель хабаровского аэропорта, рейс "сел благополучно" в 15:15 (08:15 мск).

"На борту было 167 пассажиров, 14 членов экипажа. Экипаж принял решение о посадке судна на запасном аэродроме в Хабаровске после поступления сообщения о минировании судна", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает аварийно-спасательная команда аэропорта, прибыли экстренные службы, они будут досматривать самолет; багаж и пассажиры пройдут дополнительный осмотр. Время вылета в Москву пока не определено.