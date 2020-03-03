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https://ria.ru/20200303/1567605019.html
Борт Владивосток — Москва сел в Хабаровске из-за угрозы минирования
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РИА Новости

Борт Владивосток — Москва сел в Хабаровске из-за угрозы минирования

08:40 03.03.2020 (обновлено: 16:59 03.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Самолет ВладивостокМосква сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

"Самолет, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву", — сказал собеседник агентства.

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Как, в свою очередь, сообщил РИА Новости представитель хабаровского аэропорта, рейс "сел благополучно" в 15:15 (08:15 мск).

"На борту было 167 пассажиров, 14 членов экипажа. Экипаж принял решение о посадке судна на запасном аэродроме в Хабаровске после поступления сообщения о минировании судна", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работает аварийно-спасательная команда аэропорта, прибыли экстренные службы, они будут досматривать самолет; багаж и пассажиры пройдут дополнительный осмотр. Время вылета в Москву пока не определено.
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АэрофлотМоскваХабаровскВладивостокПроисшествия
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