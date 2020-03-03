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2020-03-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200303/1567601794.html
Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий
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РИА Новости

Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий

08:32 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубная помада
Губная помада
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губная помада. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Роскачество провело исследование российской и иностранной губной помады и обнаружило в образцах девяти торговых марок никель и кадмий, говорится в сообщении организации.
Всего эксперты проверили 20 торговых марок помады стоимостью от 182 до 2737 рублей. Среди них — семь брендов из Франции, четыре — из России, два — из Бельгии и по одному с острова Тайвань, Великобритании, Германии, Италии, Польши, США и Швейцарии. Исследование проходило по 43 показателям качества и безопасности.
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"В помаде пока законодательно не нормируется наличие металлов: кадмия и никеля. Однако согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011, в сырье для производства декоративной косметики их быть не должно. Между тем мы обнаружили никель в четырех торговых марках, кадмий — в пяти торговых марках. Негативно отличились и отечественные, и зарубежные бренды, причем как дешевые, так и дорогие", — говорится в сообщении.
Повышенного количества микроорганизмов, грибов, кишечную и синегнойную палочки, золотистый стафилококк, а также энтеробактерии специалисты в помаде не нашли. К органолептическим показателям претензий также не возникло. Но проверку на морозостойкость и теплостойкость не прошли помады пяти торговых марок, а у шести образцов были негерметичные упаковки.
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Кроме того, Роскачество нашло нарушения в маркировке: на упаковке должен быть индикатор, соответствующий цвету помады, но в восьми случаях его вообще не было, а в четырех — оттенок помады не совпадал с цветом индикатора.
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Российская Федерация (Россия)РоскачествоОбщество
Популярные комментарии
где названия брендов и список ,кто по чём опасен?
3 марта, 09:43
Жить-хорошо,а хорошо жить-еще лучше. .
2100002
В статье, в ссылке под словом "сообщение". Выделено голубым цветом. Или у вас монитор монохромный?
3 марта, 16:01
llenya.ivashchenko.72
1300001
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