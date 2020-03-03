В Бишкеке более 160 человек доставили в милицию после беспорядков

БИШКЕК, 3 мар — РИА Новости. Более 160 человек доставили в милицейские участки после массовых беспорядков в Более 160 человек доставили в милицейские участки после массовых беспорядков в Бишкеке , сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Киргизии

Четыре из них остались под стражей, остальных отпустили после установления личности. Назначены экспертизы, также продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Накануне около 800 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули требования к власти, среди которых — немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали, начался разгон.

Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. В результате столкновений пострадали 22 человека. МВД Киргизии возложило ответственность за беспорядки на организаторов митинга.