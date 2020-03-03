Самолет Владивосток–Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске

Ранее в аэропорту уточнили, что самолет летит на запасной аэродром в Хабаровск, не назвав причин. В аэропорту Хабаровска РИА Новости отметили, что информация уточняется.

"Самолет вылетел из аэропорта Владивостока по расписанию, только что сел в аэропорту Хабаровска", - сказал собеседник. Он отметил, что причины нужно уточнять в авиакомпании.