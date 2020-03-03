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2020-03-03T08:24+0300
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Самолет Владивосток–Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске
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РИА Новости

Самолет Владивосток–Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске

08:24 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Борт Владивосток-Москва сел на запасном аэродроме в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель приморской авиагавани.
Ранее в аэропорту уточнили, что самолет летит на запасной аэродром в Хабаровск, не назвав причин. В аэропорту Хабаровска РИА Новости отметили, что информация уточняется.
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"Самолет вылетел из аэропорта Владивостока по расписанию, только что сел в аэропорту Хабаровска", - сказал собеседник. Он отметил, что причины нужно уточнять в авиакомпании.
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