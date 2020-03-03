В Саратове водителя легковушки обвинили в ДТП с трамваем

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Виновником ДТП с трамваем в Саратове, в результате которого пострадали два человека, стал водитель легкового автомобиля, сообщили во вторник в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Ранее в городском отделе ГИБДД РИА Новости сообщили, что вечером в понедельник на пересечении улицы Технической и проспекта 50 лет Октября столкнулись ВАЗ-2114 и трамвай маршрута №3, ехавший в депо без пассажиров. В результате ДТП в больницу доставили водителя легковушки и его 27-летнюю пассажирку.
"Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрестков и допустил столкновение с трамваем маршрута №3", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель легкового автомобиля и его пассажирка госпитализированы.