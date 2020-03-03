В Саратове водителя легковушки обвинили в ДТП с трамваем

Ранее в городском отделе ГИБДД РИА Новости сообщили, что вечером в понедельник на пересечении улицы Технической и проспекта 50 лет Октября столкнулись ВАЗ-2114 и трамвай маршрута №3, ехавший в депо без пассажиров. В результате ДТП в больницу доставили водителя легковушки и его 27-летнюю пассажирку.