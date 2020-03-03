Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T08:22+0300
https://ria.ru/20200303/1567597141.html
В Саратове водителя легковушки обвинили в ДТП с трамваем
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Саратове водителя легковушки обвинили в ДТП с трамваем

08:22 03.03.2020
390
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Виновником ДТП с трамваем в Саратове, в результате которого пострадали два человека, стал водитель легкового автомобиля, сообщили во вторник в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Ранее в городском отделе ГИБДД РИА Новости сообщили, что вечером в понедельник на пересечении улицы Технической и проспекта 50 лет Октября столкнулись ВАЗ-2114 и трамвай маршрута №3, ехавший в депо без пассажиров. В результате ДТП в больницу доставили водителя легковушки и его 27-летнюю пассажирку.
"Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрестков и допустил столкновение с трамваем маршрута №3", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель легкового автомобиля и его пассажирка госпитализированы.
Последствия ДТП на 335-м километре автодороге М7 Волга в городе Гороховец Владимирской области
2 марта, 20:56
Во Владимирской области возбудили дело после ДТП с микроавтобусом
210110
Обсудить 0
СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
ДТП с генералом
Момент ДТП с экс-замминистра обороны СССР попал на видео
Автомобиль следственного комитета
СК хочет расследовать гибель экс-замминистра обороны СССР в ДТП
Полицейский
В Мурманске ищут женщину, напавшую на подростка в магазине
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ
Инспектор ГИБДД
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Приморье произошло массовое ДТП с участием 12 машин
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Психолог оценила реакцию блогера на трагедию в банном комплексе
Жираф
В Крым привезут жирафов из Африки
Сотрудник полиции
В Москве клиент изнасиловал и ограбил массажистку, сообщили СМИ
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
04:41Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы
Лента новостейМолния