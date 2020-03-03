Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-03-03T08:28+0300
https://ria.ru/20200303/1567591496.html
Москвичкам 8 марта подарят более десяти тысяч тюльпанов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155164/71/1551647157_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_34dba3887c359309d5fff46102372c4b.jpg
РИА Новости

Москвичкам 8 марта подарят более десяти тысяч тюльпанов

08:11 03.03.2020 (обновлено: 08:28 03.03.2020)
468
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюльпаны
Тюльпаны
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тюльпаны. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цветочный забег, бесплатный каток и мастер-классы ждут жительниц столицы 8 марта, также в честь Международного женского дня им подарят более десяти тысяч тюльпанов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Праздничные мероприятия состоятся в Парке Горького, садах имени Баумана и "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники", усадьбе Воронцово и других зонах отдыха ... В некоторых парках оборудуют фотозоны с композициями из живых цветов. А посетительницам в праздничный день подарят более 10 тысяч тюльпанов", - говорится в сообщении.
Продажа цветов к 8 марта
Вчера, 03:48
Исследование выяснило, что хотят получить женщины на 8 Марта
Кроме этого, для женщин и девушек бесплатным будет вход на катки в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и в парке "Красная Пресня". На Пушкинской набережной в Парке Горького пройдет спортивный марафон "Цветы любимым", а в парке "Фили" для мужчин организуют ежегодный Цветочный забег.
"В музее-заповеднике "Царицыно" можно будет насладиться классической музыкой. В 16:00 в Екатерининском зале Большого дворца состоится праздничный концерт "На струнах любви". В программе — произведения Карлоса Гарделя, Астора Пьяццоллы, Якоба Годе и других композиторов", - добавляется в сообщении.
Также в столичных парках будут проходить мастер-классы. Там женщин научат создавать цветочные композиции, правильно высаживать гиацинты и рисовать в акварельной технике.
Колбаса
Вчера, 07:06
Эксперты рассказали, когда на 8 Марта уместен букет из колбасы
Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта. Впервые идея проведения праздника возникла в начале ХХ века. В Международный женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМеждународный женский деньМоскваОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать проект о соблюдении правил русского языка
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку
Туристы в Москве
Москва заявлена в нескольких номинациях премии World Travel Awards
Эйфелева башня в Париже
Россиянки рассказали про оригинальные подарки на 8 Марта
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Химик объяснил, почему участники вечеринки с сухим льдом были обречены
Смартфон
В России выявили новые виды телефонного мошенничества
Участники анимационной программы, одетые в праздничные костюмы, во время открытия фестиваля Московская масленица на Тверской площади
Более пяти миллионов человек посетили "Московскую масленицу"
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Олег Тиньков
Тиньков внес залог после выдачи ордера на его задержание
Продажа туров в Турцию
Большинство туристов переносят сроки поездок, не отказываясь от туров
Проверка слуха
Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
Путин продлил срок госслужбы на год замглавы МИД Богданову и Грушко
В Москве открылся сезон работы фонтанов
Лучшим отцам Башкирии вручат награды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
04:41Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы
Лента новостейМолния