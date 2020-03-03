Москвичкам 8 марта подарят более десяти тысяч тюльпанов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Цветочный забег, бесплатный каток и мастер-классы ждут жительниц столицы 8 марта, также в честь Цветочный забег, бесплатный каток и мастер-классы ждут жительниц столицы 8 марта, также в честь Международного женского дня им подарят более десяти тысяч тюльпанов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Праздничные мероприятия состоятся в Парке Горького, садах имени Баумана и "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники", усадьбе Воронцово и других зонах отдыха ... В некоторых парках оборудуют фотозоны с композициями из живых цветов. А посетительницам в праздничный день подарят более 10 тысяч тюльпанов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, для женщин и девушек бесплатным будет вход на катки в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и в парке "Красная Пресня". На Пушкинской набережной в Парке Горького пройдет спортивный марафон "Цветы любимым", а в парке "Фили" для мужчин организуют ежегодный Цветочный забег.

"В музее-заповеднике "Царицыно" можно будет насладиться классической музыкой. В 16:00 в Екатерининском зале Большого дворца состоится праздничный концерт "На струнах любви". В программе — произведения Карлоса Гарделя, Астора Пьяццоллы, Якоба Годе и других композиторов", - добавляется в сообщении.

Также в столичных парках будут проходить мастер-классы. Там женщин научат создавать цветочные композиции, правильно высаживать гиацинты и рисовать в акварельной технике.