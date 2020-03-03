В Саратове один человек пострадал в ДТП с автобусом

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись во вторник в Саратове: госпитализирован один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло в 7.10 (6.10 мск) у дома №154 по улице Симбирская.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"По предварительным данным, столкнулись автобус маршрута №90 и легковой автомобиль Mitsubishi. В результате ДТП в больницу доставлена пассажирка автомобиля 1975 года рождения", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в автобусе находились 10 пассажиров, никто из них, предварительно, не пострадал.
Как видно на фотографии, предоставленной городским отделом ГИБДД, автомобиль Mitsubishi после столкновения с автобусом опрокинулся набок.
ГИБДД проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавили в пресс-службе.
Опрос
Вы попадали в ДТП?