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В Саратове один человек пострадал в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Саратове один человек пострадал в ДТП с автобусом

08:08 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись во вторник в Саратове: госпитализирован один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло в 7.10 (6.10 мск) у дома №154 по улице Симбирская.
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"По предварительным данным, столкнулись автобус маршрута №90 и легковой автомобиль Mitsubishi. В результате ДТП в больницу доставлена пассажирка автомобиля 1975 года рождения", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в автобусе находились 10 пассажиров, никто из них, предварительно, не пострадал.
Как видно на фотографии, предоставленной городским отделом ГИБДД, автомобиль Mitsubishi после столкновения с автобусом опрокинулся набок.
ГИБДД проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавили в пресс-службе.
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25 февраля, 09:31
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