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Одного из организаторов митинга в Бишкеке поместили в изолятор
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РИА Новости

Одного из организаторов митинга в Бишкеке поместили в изолятор

08:06 03.03.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудники милиции во время задержания участника митинга в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова в Бишкеке
Сотрудники милиции во время задержания участника митинга в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудники милиции во время задержания участника митинга в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова в Бишкеке
БИШКЕК, 3 мар - РИА Новости. Один из организаторов переросшего в массовые беспорядки в Бишкеке митинга помещен в изолятор временного содержания, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержаны один из организаторов митинга 2 марта 2020 года экс-депутат ЖК (парламента - ред.) Каныбек Осмоналиев и активный участник Д.А.", - заявил представитель ГКНБ.
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Как сообщается, они задержаны и помещены в изолятор СИЗО ГКНБ по подозрению в попытке насильственного захвата власти.
В понедельник около 800 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали, и правоохранители начали разгон. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. В результате столкновений пострадали 22 человека. МВД Киргизии возложило ответственность за беспорядки на организаторов митинга.
Суд в Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующие несколько часов удерживали в машине губернатора области Эмильбека Каптагаева.
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