Одного из организаторов митинга в Бишкеке поместили в изолятор

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержаны один из организаторов митинга 2 марта 2020 года экс-депутат ЖК (парламента - ред.) Каныбек Осмоналиев и активный участник Д.А.", - заявил представитель ГКНБ.

Как сообщается, они задержаны и помещены в изолятор СИЗО ГКНБ по подозрению в попытке насильственного захвата власти.

Суд в Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующие несколько часов удерживали в машине губернатора области Эмильбека Каптагаева.