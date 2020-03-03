Одного из организаторов митинга в Бишкеке поместили в изолятор

БИШКЕК, 3 мар - РИА Новости. Один из организаторов переросшего в массовые беспорядки в Бишкеке митинга помещен в изолятор временного содержания, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий задержаны один из организаторов митинга 2 марта 2020 года экс-депутат ЖК (парламента - ред.) Каныбек Осмоналиев и активный участник Д.А.", - заявил представитель ГКНБ.
Как сообщается, они задержаны и помещены в изолятор СИЗО ГКНБ по подозрению в попытке насильственного захвата власти.
В понедельник около 800 сторонников экс-депутата Садыра Жапарова собрались на центральной площади Бишкека Ала-Тоо и выдвинули ряд требований к власти, основное - немедленное освобождение Жапарова. В пресс-службе президента страны заявили, что власти рассмотрят требования митингующих. Однако расходиться протестующие не стали, и правоохранители начали разгон. Милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие забросали сотрудников правоохранительных органов камнями. В результате столкновений пострадали 22 человека. МВД Киргизии возложило ответственность за беспорядки на организаторов митинга.
Суд в Киргизии приговорил Жапарова к 11 с половиной годам лишения свободы за захват заложников во время митинга 7 ноября 2013 года в Иссык-Кульской области. Тогда митингующие несколько часов удерживали в машине губернатора области Эмильбека Каптагаева.
2 марта, 18:12В МВД Киргизии объяснили разгон сторонников экс-депутата