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Туризм
2020-03-03T07:55+0300
https://ria.ru/20200303/1567583516.html
Испанский велопутешественник доехал из Магадана до озера Байкал
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РИА Новости

Испанский велопутешественник доехал из Магадана до озера Байкал

07:55 03.03.2020
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© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в InstagramИспанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе "Колыма"
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе Колыма
© Фото : страница главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Instagram
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес с жителями Магадана, которые оказали ему помощь на трассе "Колыма". Архивное фото
МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости, Людмила Щербакова. Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес, преодолевающий расстояние в 5 тысяч километров от Магадана до Иркутска на велосипеде, доехал до озера Байкал и сейчас примерно в 200 километрах от конечной точки маршрута.
В декабре 2018 года испанец на велосипеде путешествовал по трассе "Колыма", ночевал в палатке. В мороз под 50 градусов его буквально спасли местные жители, ингуши Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и Аслан Хабриев, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. В результате мужчина серьезно отморозил пальцы на правой руке. Лечиться ему пришлось в Магадане, а затем - на родине, в испанской Сарагосе. В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал свое путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в поселках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.
"Я уже видел Байкал, чему очень рад. Здесь, в Сибири, конечно, намного легче, чем на Колыме или в Якутии. Температура держится примерно на минус 20 градусах, бывает и теплее. Это уже почти Испания для меня после 60-градусных морозов. Мне осталось совсем немного, но пока сложно сказать, когда именно я доберусь до Иркутска. Здесь шел сильный снег, и мне приходилось останавливаться. Погода непредсказуемая", - рассказал РИА Новости сам испанец.
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ТуризмХосе Андрес Абьян ПахаресБайкалИркутскМагаданИспания
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