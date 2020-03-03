Эксперт оценил угрозу для Южной Кореи от "сверхкрупной" РСЗО КНДР

СЕУЛ, 3 мар – РИА Новости. КНДР усовершенствовала и завершила постановку на вооружение "сверхкрупной" реактивной системы залпового огня (РСЗО), которая теперь становится реальной угрозой для Южной Кореи , считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило во вторник, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил в понедельник учениями дальнобойной артиллерии. Южнокорейские военные же ранее заявили лишь о пуске КНДР двух ракет малой дальности на расстояние 240 километров с высотой в 35 километров.

Как отметил профессор, в этот раз промежуток между пусками составил 20 секунд, что означает улучшение установки по сравнению с 30 секундами во время испытания 28 ноября 2019 года.

"Кроме того, все четыре испытания в прошлом году были экспериментами, а нынешний пуск произведен на артиллерийских учениях, после постановки на вооружение в действующее подразделении, что означает включение установки в "ракетный зонтик". Теперь это реальная угроза для нас", - пояснил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.