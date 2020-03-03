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Эксперт оценил угрозу для Южной Кореи от "сверхкрупной" РСЗО КНДР
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РИА Новости

Эксперт оценил угрозу для Южной Кореи от "сверхкрупной" РСЗО КНДР

07:52 03.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий КНДР
Военнослужащий КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 3 мар – РИА Новости. КНДР усовершенствовала и завершила постановку на вооружение "сверхкрупной" реактивной системы залпового огня (РСЗО), которая теперь становится реальной угрозой для Южной Кореи, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Донёп.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило во вторник, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил в понедельник учениями дальнобойной артиллерии. Южнокорейские военные же ранее заявили лишь о пуске КНДР двух ракет малой дальности на расстояние 240 километров с высотой в 35 километров.
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Как отметил профессор, в этот раз промежуток между пусками составил 20 секунд, что означает улучшение установки по сравнению с 30 секундами во время испытания 28 ноября 2019 года.
"Кроме того, все четыре испытания в прошлом году были экспериментами, а нынешний пуск произведен на артиллерийских учениях, после постановки на вооружение в действующее подразделении, что означает включение установки в "ракетный зонтик". Теперь это реальная угроза для нас", - пояснил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.
Последний раз КНДР произвела пуск двух снарядов малой дальности, РСЗО крупного калибра в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. Они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между двумя пусками – 30 секунд. Позже КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
Офицер южнокорейской армии у карты Корейского полуострова
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В Японии прокомментировали учения в КНДР
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Японское мореКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРБезопасностьВ мире
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