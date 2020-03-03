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Крымские музейщики призвали суд в Амстердаме вернуть скифское золото
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РИА Новости

Крымские музейщики призвали суд в Амстердаме вернуть скифское золото

07:42 03.03.2020
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Коллекция скифского золота, на которую претендует также украинская сторона, должна быть возвращена крымским музеям, суд Амстердама получил для этого все необходимые исчерпывающие и аргументированные доказательства, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Ранее Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам время на предоставление дополнительной информации о правах собственности. Киев ходатайствовал об отводе судьи из-за якобы его связей с РФ. В свою очередь, директор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила, что срок для предоставления сторонами дополнительных документов и замечаний истекает 3 марта.
"Теперь суд должен определиться, когда будет заседание. Всю исчерпывающую и аргументируемую позицию мы суду представили в тех вариантах, в которых у нас запрашивали… Мы неоднократно озвучивали, что предметы были найдены в Крыму, хранились и изучались в крымских музеях, и они должны сюда и вернуться", - сказал РИА Новости Мальгин.
При этом он подчеркнул, суд может, как назначить дату рассмотрения дела по существу, так и продлить сроки сбора необходимой информации.
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине. Архивное фото
16 июля 2019, 02:50Культура
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Коллекция четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было принято решение вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу. Суд запросил дополнительную информацию сторон для принятия окончательного решения.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
19 февраля, 00:33
Швыдкой прокомментировал перенос сроков решения по скифскому золоту
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скифское золотоАндрей МальгинСитуация вокруг коллекции скифского золотаЮНЕСКОНидерландыРоссияУкраинаАмстердамВ мире
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