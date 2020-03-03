Крымские музейщики призвали суд в Амстердаме вернуть скифское золото

"Теперь суд должен определиться, когда будет заседание. Всю исчерпывающую и аргументируемую позицию мы суду представили в тех вариантах, в которых у нас запрашивали… Мы неоднократно озвучивали, что предметы были найдены в Крыму, хранились и изучались в крымских музеях, и они должны сюда и вернуться", - сказал РИА Новости Мальгин.