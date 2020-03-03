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Венгрия ожидает в ближайшее время волну мигрантов в 100 тысяч человек
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РИА Новости

Венгрия ожидает в ближайшее время волну мигрантов в 100 тысяч человек

07:36 03.03.2020
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© REUTERS / Umit Bektas Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
© REUTERS / Umit Bektas
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
БЕЛГРАД, 3 мар – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ожидает наплыва до 100 тысяч сирийских мигрантов в ближайшее время из Турции в ЕС. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свою границу и готов помочь это сделать Белграду.
Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. Сийярто в понедельник прибыл в Белград, чтобы обсудить с властями Сербии усиленные меры по контролю границ в связи с миграционной ситуацией в Сирии и Турции.
"В ближайшие недели можем ожидать прилив около 100 тысяч мигрантов. Вашему министру (главе МВД Сербии Небойше Стефановичу) я сказал, что мы защитим свою границу, несмотря на то, каково будет давление, потому что это обязанность государства. Безопасность границ и нашего населения должны быть на первом месте", - заявил глава МИД Венгрии в эфире национального телевидения Сербии.
Он отметил, что Будапешт готов помочь Белграду с охраной южной границы с Северной Македонией.
"Когда у вас в прошлые годы было критично, мы отправили 600 наших полицейских, и сейчас их 20 на границе с Северной Македонией. И нам чехи, словаки и поляки помогали, когда под ударом была наша граница", - подчеркнул Сийярто.
Министр внутренних дел соседней Северной Македонии Наке Чулев заявил на минувшей неделе, что полиция и спецслужбы готовы к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Сирии через Турцию. Полиция республики обнаружила в ночь на понедельник 78 мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в грузовике в регионе, прилегающем к границе с Грецией. Ранее в минувший четверг северомакедонские полицейские нашли 40 нелегальных мигрантов в микроавтобусе в приграничном с Грецией регионе страны на магистральной трассе Штип-Радовиш.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииВенгрияНебойша СтефановичМВД СербииОмер ЧеликМИД ВенгрииПетер СийяртоЕвросоюзСеверная МакедонияСербияТурцияСирияВ мире
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