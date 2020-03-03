Венгрия ожидает в ближайшее время волну мигрантов в 100 тысяч человек

"В ближайшие недели можем ожидать прилив около 100 тысяч мигрантов. Вашему министру (главе МВД Сербии Небойше Стефановичу) я сказал, что мы защитим свою границу, несмотря на то, каково будет давление, потому что это обязанность государства. Безопасность границ и нашего населения должны быть на первом месте", - заявил глава МИД Венгрии в эфире национального телевидения Сербии.

"Когда у вас в прошлые годы было критично, мы отправили 600 наших полицейских, и сейчас их 20 на границе с Северной Македонией. И нам чехи, словаки и поляки помогали, когда под ударом была наша граница", - подчеркнул Сийярто.

Министр внутренних дел соседней Северной Македонии Наке Чулев заявил на минувшей неделе, что полиция и спецслужбы готовы к возможному наплыву нелегальных мигрантов из Сирии через Турцию. Полиция республики обнаружила в ночь на понедельник 78 мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в грузовике в регионе, прилегающем к границе с Грецией. Ранее в минувший четверг северомакедонские полицейские нашли 40 нелегальных мигрантов в микроавтобусе в приграничном с Грецией регионе страны на магистральной трассе Штип-Радовиш.