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Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты в марикультуре
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РИА Новости

Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты в марикультуре

07:29 03.03.2020 (обновлено: 20:19 03.03.2020)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар - РИА Новости. Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты по выращиванию гребешка и устриц, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В Буэнос-Айресе прошло заседание совместной комиссии двух стран по рыболовству, а также встреча представителей бизнеса.
"У российских компаний есть интерес развивать здесь направление марикультуры в двух заливах, речь идёт о выращивании гребешка и устриц. Аргентина как раз имеет планы по наращиванию объемов (производства в этой сфере). При 800 тысячах тонн вылова всего 4 тысячи тонн производится в рамках марикультуры", - сказал он.
В настоящее время идут дополнительные изыскания с точки зрения технологий, которые могут быть применимы в этих зонах.
"Мы договорились о сотрудничестве в научной сфере, в частности, мы предоставим аргентинской стороне наши методики оценки запасов краба. Также договорились рассмотреть возможность совместного освоения криля в районе Антарктиды", - добавил Шестаков.
Также аргентинской стороне была предоставлена информация о реновации отечественного рыбопромыслового флота, которая сейчас активно осуществляется в России. "Формируется судостроительная отрасль именно для рыбопромыслового флота. Мы предложили аргентинским предприятиям размещать свои заказы на российских верфях", - сообщил глава Росрыболовства.
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Российская Федерация (Россия)АргентинаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Буэнос-Айрес (город)В миреЭкономика
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