Россия и Аргентина обсуждают совместные проекты в марикультуре

"У российских компаний есть интерес развивать здесь направление марикультуры в двух заливах, речь идёт о выращивании гребешка и устриц. Аргентина как раз имеет планы по наращиванию объемов (производства в этой сфере). При 800 тысячах тонн вылова всего 4 тысячи тонн производится в рамках марикультуры", - сказал он.