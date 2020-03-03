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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-03T08:11+0300
https://ria.ru/20200303/1567569230.html
Местные жители возвращаются в освобожденный пригород Алеппо
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565050168_0:480:2788:2048_1036x0_80_0_0_9da7d628b1ba6957a3e63c48495ee45c.jpg
РИА Новости

Местные жители возвращаются в освобожденный пригород Алеппо

07:27 03.03.2020 (обновлено: 08:11 03.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовМестные жители в Алеппо
Местные жители в Алеппо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Местные жители в Алеппо. Архивное фото
ХРЕТАН (Сирия), 3 мар - РИА Новости. Мирные жители возвращаются в посёлок Хретан - пригород Алеппо, недавно освобождённый от боевиков, передает корреспондент РИА Новости.
На последнем блокпосту на выезде из Алеппо образовалась пробка: сотни маршруток, такси, автобусов, частных машин. Это жители освобождённого недавно от боевиков посёлка Хретан торопятся увидеть свои дома.
"Хвала Всевышнему - боевиков отогнали, и сейчас мы можем свободно ехать по этой трассе. Сейчас я живу в арендованной квартире в Алеппо. Мой дом разрушен, сейчас будут его ремонтировать. Едем посмотреть, с чего начать. Спасибо сирийской армии и российским военным за освобождение моего родного Хритена", - сказал журналистам Ибрагим Беллюни.
Ещё один местный житель Махмуд Ахмат рассказал, что его семья впервые за многие годы получила возможность посетить кладбище с могилами родных. Оно в селе, которое раньше контролировали боевики.
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Террористы разграбили Хретан. Почти на каждой улице есть разрушенные дома. В одном из них у боевиков был свой полицейский участок. В подсобке - разбросанные пакеты с вещами. Судя по надписям и маркировке, это партия гуманитарной помощи из Саудовской Аравии. Но в домах простых людей, которые занимали боевики, почти ничего не осталось.
"Я приехал забрать что осталось. Надеялся, что хоть часть мебели уцелела, но эти проклятые боевики вывезли все без остатка. Дом разбит, жить в нем пока нельзя. Нет ни воды, ни света", - жалуется местный житель Мухаммед Сейжари.
У другого жителя поселка Хишама Фаттуха до войны был свой магазин. От него, как и от дома, осталось одно пепелище. Осквернили террористы и стоящую неподалеку мечеть.
"Посмотрите, что эти звери сделали с нашей мечетью. Для них нет ничего святого. У нас здесь большая шиитская община, и они считают нас вероотступниками. На самом деле у боевиков нет ничего общего с настоящими мусульманами. Они просто головорезы, бандиты, ничего другого о них сказать не могу", - говорит Хишам Фаттух.
При боевиках, вспоминают местные жители, оказаться за решеткой можно было не только за религиозные убеждения, но и просто за неосторожное слово. При террористах в городе были очень жесткие порядки. Например, действовало что-то вроде полиции нравов. Боевики могли спокойно подойти на улице к девушке, отобрать у нее мобильный телефон и, если в телефоне находили фотографии, причем ее собственные, то тут же следовало наказание - 30 ударов палками.
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Мухаммед Эль Абду - полковник в отставке. Почти 40 лет прослужил в сирийской армии. Когда Хретан захватили боевики, пришлось бежать, иначе бы расстреляли. А все из-за того, что он отказался с ними сотрудничать.
"Они предлагали перейти на их сторону, обещали хорошие деньги. Но я отказался — я не предатель. Тогда они стали мне угрожать. Хотя я не робкого десятка, но пришлось бежать в Дамаск. Как только появилась возможность, я вернулся. Конечно, условия здесь тяжелые, но ничего, у меня ещё есть силы. Главное, здесь нет боевиков", - рассказал Эль Абду.
В полуразрушенном доме Мухаммеда нет ни окон, ни дверей. Спит на полу. Электричество от аккумулятора. Но первое, что он сделал, когда одним из первых вернулся в Хретан, это вывесил над домом флаги Сирии.
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