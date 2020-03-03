Экс-глава МИД Боливии подал апелляцию на отказ в регистрации на выборы

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар - РИА Новости. Бывший глава МИД Бывший глава МИД Боливии Диего Пари, которому Высший избирательный суд (TSE) отказал в регистрации кандидатом на пост сенатора, подал апелляцию, сообщает агентство ABI

"Мы представляем обращение о пересмотре решения, которое принял ранее Высший избирательный суд, мы подаем все документы, чтобы был проведен анализ и оценка со стороны TSE", - приводит агентство слова политика.

Ранее Пари сообщил РИА Новости, что намерен подать жалобу против правительства страны в структуры ООН в связи с отказом в регистрации кандидатом на пост сенатора.

Глава TSE ранее сообщил, что бывшему президенту страны Эво Моралесу было отказано в регистрации в качестве кандидата для выборов в сенат. Дисквалификация по той же причине (невыполнение условий постоянного проживания) также касается кандидатуры Пари.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес