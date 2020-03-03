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Экс-глава МИД Боливии подал апелляцию на отказ в регистрации на выборы
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РИА Новости

Экс-глава МИД Боливии подал апелляцию на отказ в регистрации на выборы

07:23 03.03.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Страны мира. Боливия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар - РИА Новости. Бывший глава МИД Боливии Диего Пари, которому Высший избирательный суд (TSE) отказал в регистрации кандидатом на пост сенатора, подал апелляцию, сообщает агентство ABI.
"Мы представляем обращение о пересмотре решения, которое принял ранее Высший избирательный суд, мы подаем все документы, чтобы был проведен анализ и оценка со стороны TSE", - приводит агентство слова политика.
Ранее Пари сообщил РИА Новости, что намерен подать жалобу против правительства страны в структуры ООН в связи с отказом в регистрации кандидатом на пост сенатора.
Глава TSE ранее сообщил, что бывшему президенту страны Эво Моралесу было отказано в регистрации в качестве кандидата для выборов в сенат. Дисквалификация по той же причине (невыполнение условий постоянного проживания) также касается кандидатуры Пари.
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После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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