В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек

"Число погибших в кораблекрушении на Рио-Яри в южной части Амапы выросло до 18, по крайней мере 22 человека пропали без вести", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура страны заявила о создании в регионе комиссии по надзору за речным транспортом, которая в частности займётся расследованием причин трагедии. По словам прокурора, перевозчик не имел официального реестра пассажиров и грузов.
Спасатели и армия ведут поиски в районе затопления судна, в понедельник вертолёт ВМС доставил тела еще четырёх жертв в институт Макапы для экспертизы и опознания родственниками.
Как рассказали выжившие, спасению пассажиров мешал сильный дождь и ветер. Всего было спасено 46 человек, но власти не знают точное число находившихся на корабле.
Глубина русла в месте крушения, которое произошло 29 февраля, составляет 12 метров, корабль полностью затоплен.
11 января, 13:42На западе Греции в кораблекрушении погибли двенадцать мигрантов