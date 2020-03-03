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В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек
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РИА Новости

В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек

07:20 03.03.2020
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© Flickr / Andre DeakАмазония
Амазония
© Flickr / Andre Deak
Амазония . Архивное фото
МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Количество погибших в кораблекрушении на реке Рио-Яри на севере Бразилии выросло до 18 человек, по меньшей мере 22 человека пропали без вести, 46 пассажиров судна Анна Каролина III были спасены, сообщило издание Globo.
"Число погибших в кораблекрушении на Рио-Яри в южной части Амапы выросло до 18, по крайней мере 22 человека пропали без вести", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура страны заявила о создании в регионе комиссии по надзору за речным транспортом, которая в частности займётся расследованием причин трагедии. По словам прокурора, перевозчик не имел официального реестра пассажиров и грузов.
Спасатели и армия ведут поиски в районе затопления судна, в понедельник вертолёт ВМС доставил тела еще четырёх жертв в институт Макапы для экспертизы и опознания родственниками.
Как рассказали выжившие, спасению пассажиров мешал сильный дождь и ветер. Всего было спасено 46 человек, но власти не знают точное число находившихся на корабле.
Глубина русла в месте крушения, которое произошло 29 февраля, составляет 12 метров, корабль полностью затоплен.
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