В Бразилии число жертв кораблекрушения выросло до 18 человек

МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Количество погибших в кораблекрушении на реке Рио-Яри на севере Количество погибших в кораблекрушении на реке Рио-Яри на севере Бразилии выросло до 18 человек, по меньшей мере 22 человека пропали без вести, 46 пассажиров судна Анна Каролина III были спасены, сообщило издание Globo

"Число погибших в кораблекрушении на Рио-Яри в южной части Амапы выросло до 18, по крайней мере 22 человека пропали без вести", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура страны заявила о создании в регионе комиссии по надзору за речным транспортом, которая в частности займётся расследованием причин трагедии. По словам прокурора, перевозчик не имел официального реестра пассажиров и грузов.

Спасатели и армия ведут поиски в районе затопления судна, в понедельник вертолёт ВМС доставил тела еще четырёх жертв в институт Макапы для экспертизы и опознания родственниками.

Как рассказали выжившие, спасению пассажиров мешал сильный дождь и ветер. Всего было спасено 46 человек, но власти не знают точное число находившихся на корабле.