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2020-03-03T07:32+0300
https://ria.ru/20200303/1567563389.html
В Японии прокомментировали учения в КНДР
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РИА Новости

В Японии прокомментировали учения в КНДР

07:16 03.03.2020 (обновлено: 07:32 03.03.2020)
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© AFP 2020 / YonhapОфицер южнокорейской армии у карты Корейского полуострова
Офицер южнокорейской армии у карты Корейского полуострова
© AFP 2020 / Yonhap
Офицер южнокорейской армии у карты Корейского полуострова. Архивное фото
ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Министр обороны Японии Таро Коно считает, что Северная Корея в понедельник осуществила пуски двух баллистических ракет малой дальности, сообщило агентство Киодо.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что КНДР в понедельник провела учения с применением дальнобойной артиллерии, руководил учениями лидер страны Ким Чен Ын.
"Мы предполагаем, что это баллистические ракеты малой дальности", - сказал Таро Коно на пресс-конференции.
Кроме того, он заявил о том, что помимо этого Северная Корея могла использовать и ракетные системы залпового огня (РСЗО). Баллистические ракеты малой дальности были выпущены с интервалом менее одной минуты, а их высота оказалась меньше, чем у ракет Skud в западной классификации (Р-17 в российский классификации), добавил министр.
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
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В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг КНДР
Как сообщило агентство Киодо, правительство Японии по дипломатическим каналам в посольстве в Пекине заявило протест в связи с пусками, так как они нарушают резолюции Совета безопасности ООН.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота - около 35 километров.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
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