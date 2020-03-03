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2020-03-03T07:06+0300
https://ria.ru/20200303/1567558392.html
Эксперты рассказали, когда на 8 Марта уместен букет из колбасы
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РИА Новости

Эксперты рассказали, когда на 8 Марта уместен букет из колбасы

07:06 03.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКолбаса
Колбаса
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Колбаса. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Букеты из продуктов, фруктов или итальянских колбас являются хитом современных подарков, считают опрошенные РИА Новости эксперты в канун 8 марта.
Женщине нужно подарить эмоцию, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова, избегать вещей, которые вернут ее в будни, лишат праздничного настроения. Не стоит вручать и стандартные парфюмерные или подарочные наборы. Они дают понять, что даритель не захотел подумать сам, вспомнить о том, что женщина любит, хочет, что ее увлекает.
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Басманова добавила, что подарок говорит и о степени близости с человеком. В некоторых случаях можно ограничиться телефонным звонком или сообщением в мессенджере. В текст такого послания лучше включить "личные ноты".
Она также отметила, что такие подарки, как букеты из продуктов, будут уместны как в деловой, так и в домашней обстановке. "Потому что такой букет, чаще всего из фруктов, формирует эмоцию, потому что у нас северная страна, мы любимы цветы, фрукты, солнце, море – это нас очень радует, поэтому это один из хитов современных подарков вообще. В том числе и на женский праздник", - уточнила эксперт.
Уместность подарка из продуктов отметила и бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева. При этом, отметила она, такой букет не должен быть набором для готовки, но может включать продукты одной из кухонь мира, например, итальянские колбасы.
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При этом она посоветовала не дарить партнерам по бизнесу сертификаты, так как цена не должна бросаться в глаза, а сам подарок должен быть сюрпризом. Уместным подарком могут быть билеты в театр, если планы человека хорошо известны дарителю.
"Если речь идет о бизнес-партнерах, подарки на восьмое марта должны быть либо деловые, либо универсальные. Деловые подарки ... это всевозможные ручки, визитницы, блокноты... Если уж совсем фантазия подводит, тогда можно ограничиться универсальными подарками, каковыми для дам, даже и в бизнес-среде, являются цветы, конфеты, сладости, возможно, засахаренные фрукты и некрепкое спиртное – вино, шампанское, конечно, достойного качества", - рассказала Николаева.
Она пояснила, что вежливый человек должен ответить подарком на подарок, но если ответного презента нет, лучше не бежать в ближайший магазин и не брать "все , что под руку подвернется, лишь бы отдариться".
"Лучше сделать это в следующий раз, к следующему удобному случаю или после праздников, в конце концов", - добавила эксперт.
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Празднование 8 мартаМеждународный женский день8 мартаОбщество
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