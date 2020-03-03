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Глава ЕЦБ оценила влияние эпидемии коронавируса на экономику
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РИА Новости

Глава ЕЦБ оценила влияние эпидемии коронавируса на экономику

06:46 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКристин Лагард
Кристин Лагард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кристин Лагард. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Распространение нового коронавируса создает риски для экономических перспектив и работы финансовых рынков, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.
"Ситуация со вспышкой коронавируса развивается очень быстро и создает риски для экономических перспектив и функционирования финансовых рынков. ЕЦБ внимательно следит за событиями и их последствиями для экономики", - говорится в заявлении Лагард.
Глава ЕЦБ также отметила, что организация готова принять "целенаправленные меры" соразмерно основным рискам.
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Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 64 странах, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 128 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЕЦБКристин ЛагардВ миреЭкономика
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