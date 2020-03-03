В США рассказали, когда могут начаться испытания вакцины от COVID-19

"Примечательно, что не исключено, что будет вакцина, которую направят на клинические испытания в течение следующих шести недель", - сказал он журналистам.

При этом, сославшись на экспертов, Пенс признал, что вакцина вряд ли будет доступна до конца этого года или начала следующего.