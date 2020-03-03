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В США рассказали, когда могут начаться испытания вакцины от COVID-19
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РИА Новости

В США рассказали, когда могут начаться испытания вакцины от COVID-19

06:43 03.03.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesСторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Damian Dovarganes
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Американские фармакологические компании могут приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в ближайшие шесть недель, заявил вице-премьер США Майк Пенс.
"Примечательно, что не исключено, что будет вакцина, которую направят на клинические испытания в течение следующих шести недель", - сказал он журналистам.
При этом, сославшись на экспертов, Пенс признал, что вакцина вряд ли будет доступна до конца этого года или начала следующего.
"Но что касается профилактических лекарств, дающих облегчение людям, соприкоснувшимся с коронавирусом, они могут быть доступны буквально этим летом или в начале осени", - добавил он.
По его словам, компании сформировали консорциум, чтобы обмениваться информацией и работать вместе.
По последним данным, в США зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, шесть человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсСШАВ мире
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