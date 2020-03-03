Исследование выявило, какую информацию крадут хакеры у компаний

"Треть украденной у юридических лиц информации (32%) составили данные платежных карт, что на 25 п.п. больше, чем в третьем квартале. Мы связываем такой рост, с одной стороны, с традиционно высокой покупательской активностью в предновогодний период, а с другой — с прогрессивным увеличением числа атак MageCart (класс атак с функцией кражи данных платежных карт с сайтов — ред.) и второй волной атак на сервис (для оплаты госуслуг в США - ред.) Click2Gov", — говорится в сообщении.