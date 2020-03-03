Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T06:37+0300
https://ria.ru/20200303/1567543079.html
В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863465_0:184:3072:1912_1036x0_80_0_0_91ca3a9242b9a166d535d31cde981ace.jpg
РИА Новости

В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву

06:37 03.03.2020
30164
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. У восьми граждан Китая, прилетевших рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, выявили новый тип коронавируса, говорится в сообщении правительства провинции Чжэцзян.
Ранее власти провинции Чжэцзян сообщили, что в уезде Цинтянь 1 марта был выявлен завозной случай заражения новым типом коронавируса. Заболевшей оказалась 31-летняя гражданка Китая, которая прилетела из Милана в Шанхай транзитом через Москву рейсами авиакомпании "Аэрофлот", 26 февраля она вылетела рейсом SU2415 (место 17C) из Милана в Москву, а из Москвы рейсом SU206 (место 22F) в Шанхай. Утром 28 февраля она прибыла в уезд Цинтянь, через 2 дня у нее был выявлен новый тип коронавируса. Симптомы болезни у женщины проявились еще 16 февраля, она самостоятельно принимала лекарства.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Согласно опубликованному во вторник заявлению администрации уезде Цинтянь, 2 марта в уезде было выявлено еще 7 новых случаев заражения, все они прибыли из Милана и работали вместе с первой заболевшей в одном из ресторанов в Италии.
Шесть человек 26 февраля вместе вылетели из Милана в Москву рейсом SU2415, 27 февраля рейсом SU206 вылетели из Москвы в Шанхай, 28 февраля на арендованном автобусе прибыли в уезд Цинтянь, где прошли меры по карантину. Анализы на коронавирусную инфекцию всех шести пассажиров 2 марта оказались положительными. В настоящее время все они помещены в отдельную больницу, изолированы и проходят лечение.
Еще один больной, 34-летний мужчина, который также работал в одном ресторане с остальными, 28 февраля вылетел из Милана во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании LufthansaLH273, а оттуда рейсом AirChinaCA0936 прилетел в международный аэропорт Шанхая "Пудун", после чего 29 февраля на арендованном автомобиле добрался до уезда Цинтянь, где 2 марта у него был выявлен COVID-19.
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
2 марта, 22:50
Власти Франции уточнили число умерших от коронавируса
5989288
Обсудить 2
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаГерманияФранкфурт-на-МайнеКитайРоссияМиланИталияШанхайВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
В Воронеже трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Борода
Коронавирус в волосах: что делать? Советы трихолога
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Дезинфекция автобуса в аэропорту Ной Бай в Ханое
Ученые сообщили сроки начала применения вакцины от коронавируса
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 4212 человек
Южная Корея
Члены южнокорейской секты, распространяющей коронавирус, были в Ухане
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Ученые рассказали, кого защитит создаваемая вакцина от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
04:41Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы
04:37Трамп ожидаемо выигрывает праймериз республиканцев
Лента новостейМолния