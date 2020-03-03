В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву

ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. У восьми граждан Китая, прилетевших рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, выявили новый тип коронавируса, говорится в сообщении правительства провинции Чжэцзян.
Ранее власти провинции Чжэцзян сообщили, что в уезде Цинтянь 1 марта был выявлен завозной случай заражения новым типом коронавируса. Заболевшей оказалась 31-летняя гражданка Китая, которая прилетела из Милана в Шанхай транзитом через Москву рейсами авиакомпании "Аэрофлот", 26 февраля она вылетела рейсом SU2415 (место 17C) из Милана в Москву, а из Москвы рейсом SU206 (место 22F) в Шанхай. Утром 28 февраля она прибыла в уезд Цинтянь, через 2 дня у нее был выявлен новый тип коронавируса. Симптомы болезни у женщины проявились еще 16 февраля, она самостоятельно принимала лекарства.
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Согласно опубликованному во вторник заявлению администрации уезде Цинтянь, 2 марта в уезде было выявлено еще 7 новых случаев заражения, все они прибыли из Милана и работали вместе с первой заболевшей в одном из ресторанов в Италии.
Шесть человек 26 февраля вместе вылетели из Милана в Москву рейсом SU2415, 27 февраля рейсом SU206 вылетели из Москвы в Шанхай, 28 февраля на арендованном автобусе прибыли в уезд Цинтянь, где прошли меры по карантину. Анализы на коронавирусную инфекцию всех шести пассажиров 2 марта оказались положительными. В настоящее время все они помещены в отдельную больницу, изолированы и проходят лечение.
Еще один больной, 34-летний мужчина, который также работал в одном ресторане с остальными, 28 февраля вылетел из Милана во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании LufthansaLH273, а оттуда рейсом AirChinaCA0936 прилетел в международный аэропорт Шанхая "Пудун", после чего 29 февраля на арендованном автомобиле добрался до уезда Цинтянь, где 2 марта у него был выявлен COVID-19.
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