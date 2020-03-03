В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву

Шесть человек 26 февраля вместе вылетели из Милана в Москву рейсом SU2415, 27 февраля рейсом SU206 вылетели из Москвы в Шанхай, 28 февраля на арендованном автобусе прибыли в уезд Цинтянь, где прошли меры по карантину. Анализы на коронавирусную инфекцию всех шести пассажиров 2 марта оказались положительными. В настоящее время все они помещены в отдельную больницу, изолированы и проходят лечение.