Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Советский районный суд Владивостока принял уточненные требования Генпрокуратуры по иску к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его компаниям, взыскиваемая сумма снизилась с 3,2 до 1,4 миллиарда рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Советский районный суд Владивостока в январе начал рассмотрение иска ГП к Пушкареву и его компаниям на 3,2 миллиарда рублей. Третьего февраля по ходатайству истца заседание было отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 4, 6 марта, с 10 по 13 марта. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока " с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока " Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия. Пушкарев принимает участие в рассмотрении иска по видеосвязи из СИЗО.
В конце февраля защита Пушкарева сообщила, что получила уточненное исковое заявление от Генпрокуратуры, в котором требуемая с бывшего главы города и его компаний сумма уменьшена с 3,2 до 1,4 миллиарда рублей.
Во вторник на заседании представитель истца предоставил суду уточненный иск.
"Генпрокуратура уточнила исковые требования, обоснование иска осталось неизменным, уточнилась сумма взыскания с ответчиков. В новой редакции речь идёт о взыскании 1,452 миллиарда рублей", - сказал представитель Генпрокуратуры.
Он добавил, что заключение специалистов ФАС "позволило уточнить период и объем договоров". Суд удовлетворил ходатайство ГП и приобщил уточненные требования к делу.
10 февраля, 18:49Экс-мэра Тбилиси Угулаву приговорили к очередному тюремному сроку
Также представитель истца сообщил, что защита ответчика предпринимала попытки непроцессуального общения с представителями истца вне установленных законом процедур.
"Адвокат в неофициальной форме обращается к прокурору, использует мобильные средства связи, не официальные каналы связи, а программы для передачи СМС... Сообщение поступило после уточнения иска.. Сообщено было изложено в провокативной форме", - добавил представитель Генпрокуратуры.
31 декабря 2019, 13:13Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей. Лушников, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
21 июня 2019, 06:03В "Востокцементе" заявили об аресте счетов по иску к экс-мэру Владивостока