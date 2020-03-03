Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев во время заседания в Тверском суде Москвы. 9 апреля 2019

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Советский районный суд Владивостока принял уточненные требования Генпрокуратуры по иску к экс-мэру Владивостока Советский районный суд Владивостока принял уточненные требования Генпрокуратуры по иску к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его компаниям, взыскиваемая сумма снизилась с 3,2 до 1,4 миллиарда рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Советский районный суд Владивостока в январе начал рассмотрение иска ГП к Пушкареву и его компаниям на 3,2 миллиарда рублей. Третьего февраля по ходатайству истца заседание было отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 4, 6 марта, с 10 по 13 марта. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока " с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура . Ответчиками по иску выступают экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока " Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия. Пушкарев принимает участие в рассмотрении иска по видеосвязи из СИЗО.

В конце февраля защита Пушкарева сообщила, что получила уточненное исковое заявление от Генпрокуратуры, в котором требуемая с бывшего главы города и его компаний сумма уменьшена с 3,2 до 1,4 миллиарда рублей.

Во вторник на заседании представитель истца предоставил суду уточненный иск.

"Генпрокуратура уточнила исковые требования, обоснование иска осталось неизменным, уточнилась сумма взыскания с ответчиков. В новой редакции речь идёт о взыскании 1,452 миллиарда рублей", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Он добавил, что заключение специалистов ФАС "позволило уточнить период и объем договоров". Суд удовлетворил ходатайство ГП и приобщил уточненные требования к делу.

Также представитель истца сообщил, что защита ответчика предпринимала попытки непроцессуального общения с представителями истца вне установленных законом процедур.

"Адвокат в неофициальной форме обращается к прокурору, использует мобильные средства связи, не официальные каналы связи, а программы для передачи СМС... Сообщение поступило после уточнения иска.. Сообщено было изложено в провокативной форме", - добавил представитель Генпрокуратуры.

В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.