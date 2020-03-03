Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T06:24+0300
https://ria.ru/20200303/1567535509.html
В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
https://cdn21.img.ria.ru/images/150565/44/1505654420_0:915:2620:2388_1036x0_80_0_0_b3d83e47cdc79b5c8530053179a7f507.jpg
РИА Новости

В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу

06:24 03.03.2020
1029
© Фото : U.S. Air Force / Josh PluegerСамолет наблюдения США OC-135B
Самолет наблюдения США OC-135B
© Фото : U.S. Air Force / Josh Plueger
Самолет наблюдения США OC-135B. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Россия сняла ряд ограничений для США и других стран в рамках Договору по открытому небу, постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор счел, что это было "в духе сотрудничества".
"Совсем недавно, например, был полет, который проходил около Калининграда, что всегда было своего рода камнем преткновения. Это было в духе сотрудничества", - заявил Гилмор в понедельник журналистам.
По его словам, также российские власти сняли возражения на полеты над районом проведения "крупных военных учений", но не уточнил, каких именно, где и когда.
Отвечая на вопрос о планах США по дальнейшему участию в договоре, Гилмор напомнил, что "политика президента такова, что во всех договорах должна быть взаимность".
"Если мы собираемся строго придерживаться этих-наших договорных обязательств, мы ожидаем, что русские будут строго придерживаться своих договорных обязательств. Так что мы сейчас следим за этим… Это (участие в договоре) все еще обсуждается на самых высоких уровнях правительства Соединенных Штатов по мере того, как мы оцениваем эту взаимность", - добавил дипломат.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
25 декабря 2019, 21:21
Грушко оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил ранее РИА Новости, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора, а попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики. Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на здравомыслие заокеанских партнеров и призывают и сохранить Договор об открытом небе "как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе".
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
12 февраля, 11:30
В МИД высказались о возможном выходе США из Договора по открытому небу
4811428
Обсудить 4
Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)Договор по открытому небуРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Немецкий политик Норберт Реттген. 2010 год
В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Израильские армейские вертолеты
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
Города мира. Осло
Норвежский депутат прокомментировал отказ представителю Крыма в визe
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали планы Турции по бесполетной зоне в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
04:52Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
04:51СМИ: в Южной Корее не менее 26 человек пострадали при взрыве на заводе
04:41Психологи подготовят подарок экипажу МКС ко Дню Победы
04:37Трамп ожидаемо выигрывает праймериз республиканцев
Лента новостейМолния