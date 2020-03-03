В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу

"Если мы собираемся строго придерживаться этих-наших договорных обязательств, мы ожидаем, что русские будут строго придерживаться своих договорных обязательств. Так что мы сейчас следим за этим… Это (участие в договоре) все еще обсуждается на самых высоких уровнях правительства Соединенных Штатов по мере того, как мы оцениваем эту взаимность", - добавил дипломат.