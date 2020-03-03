В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Россия сняла ряд ограничений для США и других стран в рамках Договору по открытому небу, постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор счел, что это было "в духе сотрудничества".
"Совсем недавно, например, был полет, который проходил около Калининграда, что всегда было своего рода камнем преткновения. Это было в духе сотрудничества", - заявил Гилмор в понедельник журналистам.
По его словам, также российские власти сняли возражения на полеты над районом проведения "крупных военных учений", но не уточнил, каких именно, где и когда.
Отвечая на вопрос о планах США по дальнейшему участию в договоре, Гилмор напомнил, что "политика президента такова, что во всех договорах должна быть взаимность".
"Если мы собираемся строго придерживаться этих-наших договорных обязательств, мы ожидаем, что русские будут строго придерживаться своих договорных обязательств. Так что мы сейчас следим за этим… Это (участие в договоре) все еще обсуждается на самых высоких уровнях правительства Соединенных Штатов по мере того, как мы оцениваем эту взаимность", - добавил дипломат.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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В начале октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел упомянул, что Белый дом "изучает возможности" выхода из договора, и выступил против этой идеи. Вскоре после этого газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из договора. При этом, по информации издания, решение это не окончательное, консультации продолжаются.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил ранее РИА Новости, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если США решат выйти из Договора, а попытки возложить вину на Россию за нарушение договора не выдерживают критики. Он подчеркнул, что в Москве рассчитывают на здравомыслие заокеанских партнеров и призывают и сохранить Договор об открытом небе "как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе".