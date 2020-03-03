Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

ЧИТА, 3 мар — РИА Новости. Гособвинитель попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить срочнику Руслану Мухатову два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей.
Ранее Мухатов признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае.
По приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. Последний позже расстрелял из автомата десять человек.
Обвинитель также попросил учесть, что срочник признал вину и извинился перед потерпевшими. Кроме того, следователи не нашли связи между издевательствами Мухатова и стрельбой, которую устроил Шамсутдинов.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части, сейчас он под стражей.