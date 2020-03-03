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Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
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РИА Новости

Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

06:22 03.03.2020 (обновлено: 11:41 03.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда. 3 марта 2020
Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда. 3 марта 2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда. 3 марта 2020
ЧИТА, 3 мар — РИА Новости. Гособвинитель попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить срочнику Руслану Мухатову два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей.
Ранее Мухатов признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью солдатами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае.
По приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. Последний позже расстрелял из автомата десять человек.
Обвинитель также попросил учесть, что срочник признал вину и извинился перед потерпевшими. Кроме того, следователи не нашли связи между издевательствами Мухатова и стрельбой, которую устроил Шамсутдинов.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части, сейчас он под стражей.
Поселок Горный
12 января, 14:15
Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна
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Обсудить 48
Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Пожалеть его и опустить. Как он, так и с ним. Шамсутдинов не выдержал издевательств и правильно поступил. А этот — истинная причина трагедии.
3 марта, 07:34
ИДИгорь Донченко
171014064
ну если за такое 2 года, то Шамсутдинову 100 пожизненных сроков будет справедливо
3 марта, 06:52
d.denisbds71 .
850108142
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