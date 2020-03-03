Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

Ранее Мухатов признался в издевательствах над рядовыми еще семью солдатами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае.

По приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. Последний позже расстрелял из автомата десять человек.