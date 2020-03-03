Водители к 2022 году смогут получать онлайн данные о свободных полосах

"Технология разрабатывается в НП "ГЛОНАСС". Будет готова для внедрения в 2022 году. Дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу "Автодата". В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 метров и 1 километр. Мы планируем провести испытания данного сервиса. В частности, пока нет понимания, будут ли водители чаще перестраиваться для выбора нужной полосы", - сказал Федосеев.