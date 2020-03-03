Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"

Ожидается, что в прениях сторон выступит прокурор, который должен сказать, какое наказание будет справедливым, по его мнению, фигурантам дела. После него очередь выступать перейдет к стороне защиты, затем будет заслушано последнее слово обвиняемых, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.