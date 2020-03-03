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Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
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РИА Новости

Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"

06:03 03.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники движения "Новое величие" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, обвиняемые в участии в экстремистской организации, на заседании Люблинского районного суда города Москвы.
Участники движения Новое величие Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, обвиняемые в участии в экстремистской организации, на заседании Люблинского районного суда города Москвы.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники движения "Новое величие" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, обвиняемые в участии в экстремистской организации, на заседании Люблинского районного суда города Москвы.. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заседание по делу "Нового величия" пройдет во вторник в Люблинском суде Москвы, на нем в рамках прения сторон прокурор должен запросить наказание для обвиняемых, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.
В прошлый раз заседание было неожиданно отложено из-за болезни судьи.
"Заседание назначено на 3 марта в 14.00", - сказала собеседница агентства.
Ожидается, что в прениях сторон выступит прокурор, который должен сказать, какое наказание будет справедливым, по его мнению, фигурантам дела. После него очередь выступать перейдет к стороне защиты, затем будет заслушано последнее слово обвиняемых, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
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Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, в конце октября прошлого года покинул страну.
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор еще одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. До нового процесса его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В марте 2019 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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Новое величиеМария ДубовикАнна ПавликоваЛюблинский суд г. МосквыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей ГавриловМоскваРоссияОбщество
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