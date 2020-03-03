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Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
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РИА Новости

Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

05:59 03.03.2020
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в фотобанк
Хиллари Клинтон . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Суд округа Колумбия в понедельник "реанимировал" дело об электронной переписке бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которую она вела через личный сервер.
Решение суда стало результатом многолетнего разбирательства по иску консервативной группы активистов Judicial Watch, который она подала к госдепартаменту США еще в 2013 году. Активисты добивались раскрытия информации о том, как Клинтон вела служебную переписку через частный почтовый сервер. Фактически Judicial Watch стала инициатором скандала, который в конечном счете, по признанию самой Клинтон, стоил ей поражения на президентских выборах в 2016 году.
"Суд удовлетворяет ходатайство Judicial Watch допросить (бывшего) госсекретаря Клинтон по вопросам относительно причин, по которым она использовала частный сервер, и ее понимания правил оборота записей в госдепартаменте", - говорится в решении суда.
Также суд разрешил допросить Клинтон о документах, имеющих отношение к атаке на посольство США в ливийском Бенгази в 2013 году, но не о ее действиях в то время применительно к этим событиям.
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Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-16 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.
Решение суда в Вашингтоне последовало на фоне набирающей обороты кампании по выборам президента США. Одним из фаворитов гонки является бывший вице-президент США Джо Байден – коллега Клинтон по администрации Барака Обамы. Главным соперником Байдена среди кандидатов по Демократической партии является сенатор Берни Сандерс. Как ожидается, именно между ними развернется борьба за право стать единым кандидатом от партии для участия на всеобщих выборах, где соперником будет Трамп. Действующий президент, известный своей острой критикой в адрес Клинтон и всей администрации Обамы, уже обвинял руководство демпартии в симпатиях Байдену и в попытках не допустить выдвижения Сандерса.
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ФБРДональд ТрампХиллари КлинтонБарак ОбамаВашингтон (штат)Вашингтон (город)СШАКолумбияВ мире
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