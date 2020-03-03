Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон

"Суд удовлетворяет ходатайство Judicial Watch допросить (бывшего) госсекретаря Клинтон по вопросам относительно причин, по которым она использовала частный сервер, и ее понимания правил оборота записей в госдепартаменте", - говорится в решении суда.

Также суд разрешил допросить Клинтон о документах, имеющих отношение к атаке на посольство США в ливийском Бенгази в 2013 году, но не о ее действиях в то время применительно к этим событиям.