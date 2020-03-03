В России создается новый полицейский бронеавтомобиль

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Полицейская бронемашина, в конструкции которой будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей "Атлет" (новое поколение многоцелевых бронированных машин 4х4), создается в России, впервые её покажут на форуме "Армия-2020", заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Выставка пройдёт в период с 23 по 29 августа в парке "Патриот" (Кубинка).
"Мы к "Армии-2020" в инициативном порядке делаем новую машину – она больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Её официальное название – "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет". По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения", - сказал Красовицкий.
Он напомнил, что на сегодняшний день успешно завершены предварительные испытания двух опытных образцов нового семейства бронеавтомобилей "Атлет", которые создаются по заказу министерства обороны РФ. Госиспытания нового броневика планируется начать в мае 2020 года.
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Новое поколение бронированных машин "Атлет" имеет колесную формулу 4 х 4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.
Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1600 килограмм грузоподъемность, повышенная противоминная и баллистическая стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.
Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль "Атлет" может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.
26 октября 2017, 14:30Новое оружие РоссииГлава ООО "ВПК" рассказал о модификациях автомобилей "Тигр"Бронеавтомобили "Тигр" — семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования.