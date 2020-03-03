В России создается новый полицейский бронеавтомобиль

"Мы к "Армии-2020" в инициативном порядке делаем новую машину – она больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Её официальное название – "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет". По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения", - сказал Красовицкий.