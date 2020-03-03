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В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
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РИА Новости

В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения

05:41 03.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
122-мм самоходные пушки "М-1991" на бронированном шасси "Чучхе-по" Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
СЕУЛ, 3 мар – РИА Новости. КНДР в понедельник провела учения с применением дальнобойной артиллерии, руководил учениями лидер страны Ким Чен Ын, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР 2 марта в 12.37 (06.37 мск) провела пуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря из региона недалеко от порта Вонсан. Предполагается, что пуски — это продолжение прошедших 28 февраля объединенных ударных учений. В этот раз максимальная дальность полета ракет КНДР составила около 240 километров, высота - около 35 километров.
"Уважаемый высший руководитель выразил полное удовлетворение тем, что фронтовые дальнобойные артиллеристы готовы быстро реагировать на любые обстоятельства и безупречно выполнять свои боевые задачи", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын подтвердил намерение и дальше укреплять боеготовность армии страны и отметил, что для победы социализма необходима "военная мощь и сила сдерживания".
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
Вчера, 12:14
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг КНДР
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Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
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