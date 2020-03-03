В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Специалисты проводят исследования состояния группировки тигров в Специалисты проводят исследования состояния группировки тигров в Еврейской АО для создания будущей трансграничной с КНР охраняемой территории на Малом Хингане, сообщил РИА Новости директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. В этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Всемирный день дикой природы обращает внимание на важность природоохранной деятельности и напоминает о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы.

Летом 2019 года WWF России предложил Китаю создать трансграничную особо охраняемую природную территорию на Малом Хингане, чтобы обеспечить еще один экологический коридор для амурского тигра между РФ и КНР. Предложение было озвучено в Харбине на рабочей встрече NEASPEC — Программы экологического сотрудничества в Северно-Восточной Азии. NEASPEC объединяет Россию, Монголию, Китай, Южную Корею и Японию. WWF России считает, что трансграничная территория будет способствовать возвращению тигра на север Китая, в его прежние места обитания.

"У нас готовы обосновывающие документы, в этом году будут проходить дополнительные исследования на территории по учету тигров. Значительную часть полевых работ этой зимой уже провели. В них участвовали наши специалисты, специалисты МРОО "Центр "Тигр" и Центра "Амурский тигр", - сказал Осипов.

По его словам, целью исследований является не только фиксация перемещений тигров в КНР , но и состояние этого вида в регионе.

"Фиксируется устойчивая группировка животных, которые были туда реинтродуцированы, и детенышей, которые уже родились у этих тигров. Прошел мониторинг того, как они перемещаются, где охотятся, смотрели аспекты по кормовой базе. Дальше запускается такой же проект с китайской стороны. Проект поддержан NEASPEC - это одно из агентств, которое работает в системе ООН. Задача исследований - установить пригодность территории как со стороны Китая, так и со стороны России для создания трансграничного резервата", - добавил собеседник.

Он отметил, что со стороны КНР есть поддержка Китайской академии наук. Там уже есть один резерват, но его будет недостаточно, если говорить о формировании ООПТ для тигра.

"Сейчас главное - добиться создания в России охраняемой территории - нацпарка "Помпеевский", и дальше уже вести работу по приданию ей трансграничного статуса. Сроки создания "Помпеевского" зависят от того, какая будет позиция у региона. Сегодня будем встречаться с губернатором (ЕАО), разговаривать по этому поводу", - отметил Осипов.

Он уточнил, что в случае согласия ЕАО, охраняемая территория в регионе может быть создана в течение 1-2 лет.

"По трансграничной территории - этот процесс будет (идти) еще год-два. Это международная договоренность, должно быть подписано межправительственное соглашение, оно должно быть ратифицировано двумя странами, по этому постановлению образуется международная ООПТ, для нее разрабатывается план управления, режимы охраны... Заинтересованность в этом проекте со стороны NEASPEC была подтверждена, поэтому работы будут профинансированы", - уточнил Осипов.

По оценкам Центра "Амурский тигр", группировка тигра в ЕАО, включая тигрят, уже насчитывает порядка 20 особей.