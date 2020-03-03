Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T05:25+0300
https://ria.ru/20200303/1567502987.html
В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
https://cdn24.img.ria.ru/images/155171/62/1551716277_0:189:2892:1816_1036x0_80_0_0_10c59702ec4594e73e7118a030d745da.jpg
РИА Новости

В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай

05:25 03.03.2020
137
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМолодая амурская тигрица
Молодая амурская тигрица
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Молодая амурская тигрица. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар - РИА Новости. Специалисты проводят исследования состояния группировки тигров в Еврейской АО для создания будущей трансграничной с КНР охраняемой территории на Малом Хингане, сообщил РИА Новости директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.
Ежегодно во всем мире 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года. В этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). Всемирный день дикой природы обращает внимание на важность природоохранной деятельности и напоминает о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы.
Самка снежного барса
04:21
Всемирный день дикой природы
Летом 2019 года WWF России предложил Китаю создать трансграничную особо охраняемую природную территорию на Малом Хингане, чтобы обеспечить еще один экологический коридор для амурского тигра между РФ и КНР. Предложение было озвучено в Харбине на рабочей встрече NEASPEC — Программы экологического сотрудничества в Северно-Восточной Азии. NEASPEC объединяет Россию, Монголию, Китай, Южную Корею и Японию. WWF России считает, что трансграничная территория будет способствовать возвращению тигра на север Китая, в его прежние места обитания.
"У нас готовы обосновывающие документы, в этом году будут проходить дополнительные исследования на территории по учету тигров. Значительную часть полевых работ этой зимой уже провели. В них участвовали наши специалисты, специалисты МРОО "Центр "Тигр" и Центра "Амурский тигр", - сказал Осипов.
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
8 ноября 2019, 18:00
В Приморье рассказали о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
По его словам, целью исследований является не только фиксация перемещений тигров в КНР, но и состояние этого вида в регионе.
"Фиксируется устойчивая группировка животных, которые были туда реинтродуцированы, и детенышей, которые уже родились у этих тигров. Прошел мониторинг того, как они перемещаются, где охотятся, смотрели аспекты по кормовой базе. Дальше запускается такой же проект с китайской стороны. Проект поддержан NEASPEC - это одно из агентств, которое работает в системе ООН. Задача исследований - установить пригодность территории как со стороны Китая, так и со стороны России для создания трансграничного резервата", - добавил собеседник.
Он отметил, что со стороны КНР есть поддержка Китайской академии наук. Там уже есть один резерват, но его будет недостаточно, если говорить о формировании ООПТ для тигра.
"Сейчас главное - добиться создания в России охраняемой территории - нацпарка "Помпеевский", и дальше уже вести работу по приданию ей трансграничного статуса. Сроки создания "Помпеевского" зависят от того, какая будет позиция у региона. Сегодня будем встречаться с губернатором (ЕАО), разговаривать по этому поводу", - отметил Осипов.
Он уточнил, что в случае согласия ЕАО, охраняемая территория в регионе может быть создана в течение 1-2 лет.
Амурская тигрица
17 января, 04:23Туризм
Фотограф рассказала, как амурский тигр сам пришёл на съемку
"По трансграничной территории - этот процесс будет (идти) еще год-два. Это международная договоренность, должно быть подписано межправительственное соглашение, оно должно быть ратифицировано двумя странами, по этому постановлению образуется международная ООПТ, для нее разрабатывается план управления, режимы охраны... Заинтересованность в этом проекте со стороны NEASPEC была подтверждена, поэтому работы будут профинансированы", - уточнил Осипов.
По оценкам Центра "Амурский тигр", группировка тигра в ЕАО, включая тигрят, уже насчитывает порядка 20 особей.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.
Амурский тигр
18 января 2017, 11:00Экология
Амурский тигрЧем питается этот редкий хищник? Сколько сможет прожить в неволе? Проверьте свои знания об амурских тиграх с помощью инфографики!
400000
Обсудить 0
Центр "Амурский тигр"Амурские тигрыВсемирный фонд дикой природыЕврейская автономная областьКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
Картина из серии Подсолнухи Винсента Ван Гога
"Подсолнухи" Ван Гога задержал в Токио коронавирус
Скриншот карты Google с изображением дома священника в Сен-Тропе
В бывшем доме священника в Сен-Тропе нашли клад с драгоценными камнями
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
В Китае число новых случаев COVID-19 оказалось самым низким за 40 дней
Участники украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин
Солистка группы Artik & Asti стала крестной мамой
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
В Южной Корее лидер секты, откуда пошло заражение COVID-19, извинился
Джонни Депп
СМИ узнали, что Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья
Кадр из фильма Джентльмены
Фильм "Джентльмены" возглавил российский прокат в выходные
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Берега острова Бали
В Индонезии прекратили поиски пропавшего на подводной охоте россиянина
Медицинский работник в защитном костюме во временной больнице для лечения пациентов с новым коронавирусом в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае число жертв коронавируса достигло 2912 человек
Города мира. Осло
Норвежский депутат прокомментировал отказ представителю Крыма в визe
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
На Ямале спустя 20 лет раскрыли жестокие убийства женщин и ребенка
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде назвали сумму ущерба от пребывания Крыма в составе Украины
Ученые в лаборатории
В России придумали, как управлять свойствами керамики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Исследование выявило, какую информацию крадут хакеры у компаний
06:39Подсчитана экономия бюджета от изменения пенсионной системы
06:37В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву
06:32Суд снизил иск к экс-мэру Владивостока до 1,4 миллиарда рублей
06:24В США похвалили Россию за сотрудничество по Договору по открытому небу
06:22Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова
06:10В НП "ГЛОНАСС" разрабатывают сервис для оповещения о свободных полосах
06:04В Россию вернулись задержанные в аэропорту Сеула россияне
06:03Люблинский суд Москвы проведет прения сторон по делу "Нового величия"
05:59Суд в США "реанимировал" дело об электронной переписке Хиллари Клинтон
05:55В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия
05:54Израильский министр заявил, что четвертые выборы будут нелегитимны
05:50В России создается новый полицейский бронеавтомобиль
05:41В КНДР заявили, что в понедельник провели артиллерийские учения
05:36Эксперты назвали пятерку наиболее подверженных кибератакам отраслей
05:25В ЕАО ученые исследуют тигров для создания "коридора" в Китай
05:20Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
05:16Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина
05:07В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
04:54В Башкирии заключенным предложили есть съедобными ложками
Лента новостейМолния