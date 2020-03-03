Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во вторник встретится с правыми партиями, чтобы начать формирование правительства.
Досрочные выборы в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле в понедельник. По данным exit poll разных израильских телеканалов, Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набирая потравным оценкам 36-37 мандатов, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает от 32 до 34 мандатов. По обновлённым данным exit poll, право-религиозный лагерь получает в сумме 59 мандатов. Таким образом, им не хватает двух мандатов до необходимого минимума.
"Ранее я говорил с главами правых партий, нашими традиционными партнерами. После того, как я немного посплю, уже завтра мы соберёмся, чтобы начать формировать стабильное и сильное правительство, национальное правительство ", - добавил он.
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.