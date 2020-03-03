Нетаньяху во вторник обсудит с правыми партиями формирование кабмина

"Ранее я говорил с главами правых партий, нашими традиционными партнерами. После того, как я немного посплю, уже завтра мы соберёмся, чтобы начать формировать стабильное и сильное правительство, национальное правительство ", - добавил он.

Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.

Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.