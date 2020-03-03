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2020-03-03T05:07+0300
https://ria.ru/20200303/1567492438.html
В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса
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РИА Новости

В Saxo Bank рассказали о перспективах конопляного бизнеса

05:07 03.03.2020
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© Fotolia / Janis SmitsВид с воздуха на сельскую местность
Вид с воздуха на сельскую местность
© Fotolia / Janis Smits
Вид с воздуха на сельскую местность. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мировая индустрия производства конопли будет расти в ближайшие пять лет, однако может столкнуться с рисками, связанными с недостатком финансирования, говорится в аналитическом комментарии главного стратега по рынку акций Saxo Bank Питера Гарнри, который есть в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о компаниях, выращивающих коноплю и производящих продукцию из нее, как в медицинских целях, так и для стран, снявших запрет на употребление ряда психоактивных веществ. "Индустрия каннабиса предлагает отличные перспективы роста на ближайшие пять лет, но их сопровождает большой риск. Отрасль теряет свободный денежный поток, что ставит под угрозу рефинансирование ее роста и операционной деятельности", - полагает он.
Правительство РФ в феврале разрешило выращивать на территории России сорта снотворного мака для медицинских целей, а также сорта конопли и сорта снотворного мака для промышленных целей. Президент РФ Владимир Путин в июле 2019 года подписал закон, который снимает запрет на культивирование в России наркосодержащих растений в медицинских целях.
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Экономист Saxo Bank обращает внимание, что в 2019 году отрасль чувствовала себя плохо: фундаментальные рыночные показатели ослабли, из-за этого акции начали дешеветь, и резко подскочила вероятность банкротств. Главным вопросом 2020 года, по его мнению, будет, сможет ли индустрия встать на путь прибыльного роста.
"На январь 2020 года общая рыночная стоимость компаний конопляной индустрии, выражаемая Международным индексом каннабиса от S&P и Монреальской биржи (MX), составила 27,6 миллиарда долларов. Пятерка самых крупных из этих компаний – Canopy Growth, GW Pharmaceuticals, Cronos Group, Arena Pharmaceuticals и Aurora Cannabis. Всего в этом индексе представлены 22 компании с суммарной выручкой за последние 12 месяцев в 2,5 миллиарда долларов", - отмечает Гарнри.
Главная проблема отрасли, считает он, состоит в слабой прибыльности при сильном росте: свободный денежный поток за 12 месяцев снизился в сумме на 3,2 миллиарда долларов. К индивидуальным факторам риска, стоящим перед индустрией каннабиса, Гарнри относит большие задолженности некоторых компаний и ужесточение законодательства в связи с ростом немедицинского употребления.
"Возможность банкротства некоторых компаний вместе с сильно отрицательным свободным денежным потоком означает, что у отрасли есть серьезные и устойчивые проблемы с рефинансированием. С падением ее акций на 55%, считая с сентября 2018 года, финансирование со стороны традиционных банков пошло на убыль. В результате эта задача ложится на плечи акционеров. Кстати, это падение лишний раз подчеркивает высокорисковую природу индустрии каннабиса, несмотря на быстрый рост выручки", - заключает экономист.
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