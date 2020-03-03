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2020-03-03T05:20+0300
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Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone
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РИА Новости

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

05:20 03.03.2020
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© AP Photo / Vincent YuПродажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
© AP Photo / Vincent Yu
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов. Об этом пишет Reuters.
Это решение должно быть одобрено окружным судьей США Эдвардом Давилой в Сан-Хосе, штат Калифорния. В рамках соглашения Apple предстоит заплатить по 25 долларов компенсации каждому владельцу смартфона. При этом размер выплаты может быть увеличен или уменьшен.
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Как пишет СМИ, истцами выступают владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена ​​операционная система iOS 10.2.1 или более поздняя версия ОС. Они утверждают, что работа их гаджетов ухудшилась после обновления программного обеспечения.
Компанию обвиняли, что это было сделано специально, с целью побуждать пользователей к покупке новых смартфонов и аккумуляторов.
В Apple заявили, что причиной снижения производительности старых телефонов является изменение температуры, а также интенсивность использования устройств.
В 2017 году Apple призналась в намеренном занижении скорости некоторых моделей iPhone ради обеспечения лучшей работы аккумуляторов. В компании опубликовала комментарий с извинениями за замедление работы старых iPhone.
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Apple iPhoneApple iOSAppleКалифорнияСан-Хосе (город)СШАТехнологииВ мире
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