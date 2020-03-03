Нетаньяху прокомментировал данные exit poll

"Это ночь огромной победы. Я помню нашу первую победу в 1996 году. Это была историческая победа. Но эта победа больше победы 1996 года, потому что она против всех шансов. Противники говорили, что "окончена эра Нетаньяху". Но мы превратили лимоны в лимонад ", - сказал Нетаньяху.