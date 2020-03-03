Нетаньяху прокомментировал данные exit poll

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в первом выступлении после выборов в Кнессет и публикации exit poll заявил, что эта победа превзошла 1996 год, когда он был избран впервые.
Досрочные выборы в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле в понедельник. По данным exit poll разных израильских телеканалов, Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набирая, по разным оценкам, 36-37 мандатов. Оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает от 32 до 34 мандатов. По обновлённым данным exit poll, право-религиозный лагерь получает в сумме 59 мандатов. Таким образом, им не хватает двух мандатов до необходимого минимума.
"Это ночь огромной победы. Я помню нашу первую победу в 1996 году. Это была историческая победа. Но эта победа больше победы 1996 года, потому что она против всех шансов. Противники говорили, что "окончена эра Нетаньяху". Но мы превратили лимоны в лимонад ", - сказал Нетаньяху.
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
Поскольку в истории Израиля еще ни одна партия в одиночку не имела абсолютного парламентского большинства, всякий раз победа на выборах зависела не только от ее собственного электорального веса, но и наличия союзников, готовых вступить в коалицию или оказать внекоалиционную поддержку.