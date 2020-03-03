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2020-03-03T04:44+0300
https://ria.ru/20200303/1567478594.html
В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов
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РИА Новости

В Забайкалье полностью восстановили движение на месте схода 12 вагонов

04:44 03.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюМесто схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
ЧИТА, 3 мар - РИА Новости. Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) полностью восстановила движение на перегоне Жипхеген - Хилок в Забайкальском крае, где ранее сошли с рельсов 12 грузовых вагонов, сообщается на сайте ЗабЖД.
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в ночь на 2 марта, никто не пострадал. В результате были задержаны шесть поездов дальнего следования, а также отменены два пригородных поезда.
"Второго марта в 17.22 (мск) завершены восстановительные работы на перегоне Жипхеген – Хилок Забайкальской железной дороги, движение поездов на Забайкальской железной дороге осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Место схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае
Вчера, 05:39
СК выяснит причину схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
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Забайкальская железная дорогаХилокЗабайкальский крайПроисшествия
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