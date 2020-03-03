Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин

Согласно материалам, от старта ракеты "Ангара" до отделения от нее корабля "Орел" на высоте 200 километров при нормальном полете пройдет 742 секунды. После этого корабль должен будет в автономном режиме лететь, например, к Международной космической станции, как это предписано программой летных испытаний.

Сейчас космонавты добираются на орбиту высотой 200 километров на корабле "Союз" за 528 секунд, то есть на три с половиной минуты быстрее. Разница объясняется тем, что масса "Орла" при полете на околоземную орбиту будет составлять 20 тонн, а у корабля "Союз" — 7,3 тонны. Помимо того, различаются и параметры ракет — тяжелой "Ангары-А5" и ракеты среднего класса "Союза-2".