Космонавты будут добираться на орбиту на "Ангаре" дольше, чем Гагарин

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Экипаж нового российского космического корабля "Орел" при старте с космодрома Восточный на ракете "Ангара" будет добираться на орбиту дольше, чем при старте с Байконура в корабле "Союз" на ракете "Союз", и дольше, чем в космос летел Юрий Гагарин, говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия", представленных в "Роскосмос" (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Согласно материалам, от старта ракеты "Ангара" до отделения от нее корабля "Орел" на высоте 200 километров при нормальном полете пройдет 742 секунды. После этого корабль должен будет в автономном режиме лететь, например, к Международной космической станции, как это предписано программой летных испытаний.
Сейчас космонавты добираются на орбиту высотой 200 километров на корабле "Союз" за 528 секунд, то есть на три с половиной минуты быстрее. Разница объясняется тем, что масса "Орла" при полете на околоземную орбиту будет составлять 20 тонн, а у корабля "Союз" — 7,3 тонны. Помимо того, различаются и параметры ракет — тяжелой "Ангары-А5" и ракеты среднего класса "Союза-2".
Первым человеком, отправившимся на орбиту, был советский космонавт Юрий Гагарин. До орбиты с самой низкой точкой высоты в 181 километр и 327 километров в самой высокой точке он на ракете "Восток" и корабле "Восток" добрался в 1961 году за 676 секунд.
Ранее сообщалось, что РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй — полноценным многоразовым кораблем (десять полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.
"Орел" был переименован из "Федерации" по инициативе главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который неоднократно заявлял, что корабль получит новое мужское имя вместо женского "Федерация". Как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", "Орлом" корабль назвали в честь первого русского парусника иностранного типа.