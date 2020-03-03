Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич , прекративший участие в гонке за выдвижение на президентских выборах от Демократической партии, заявил, что поддержит на выборах Джо Байдена

Экс-кандидат сделал это заявление в Далласе во время совместного с Байденом выступления на митинге сторонников бывшего вице-президента США.

"Когда я баллотировался на пост президента, мы ясно дали понять, что идея была в том, чтобы сплотить страну и победить Дональда Трампа... Эта цель была намного важнее моей победы на выборах. И именно во имя этой цели я рад выступить в поддержку кандидатуры Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", — заявил Буттиджич, выступление которого опубликовано в Facebook Байдена.

Президентская гонка

Выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.

На прошедших до этого дня праймериз в четырех штатах было распределено около 4% делегатов. Лидером является Берни Сандерс с 60 делегатами, за ним идет Байден с 54 делегатами. На третьем месте до воскресенья, пока не снялся неожиданно с выборов, оставался Буттиджич с 26 делегатами.

Трамп, комментируя информацию о выходе Буттиджича, заявил, что это приведет к поражению Сандерса и лидерству Байдена. Партийный истеблишмент поддерживает бывшего вице-президента, а не Сандерса, который грозит повышением налогов для миллиардеров и ассоциируется со словом "социализм", что в политических кругах США не имеет популярности.