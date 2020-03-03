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Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена
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РИА Новости

Вышедший из президентской гонки демократ Буттиджич поддержал Байдена

04:39 03.03.2020 (обновлено: 05:10 03.03.2020)
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© REUTERS / Brendan McDermidПит Буттиджич
Пит Буттиджич
© REUTERS / Brendan McDermid
Пит Буттиджич. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, прекративший участие в гонке за выдвижение на президентских выборах от Демократической партии, заявил, что поддержит на выборах Джо Байдена.
Экс-кандидат сделал это заявление в Далласе во время совместного с Байденом выступления на митинге сторонников бывшего вице-президента США.
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"Когда я баллотировался на пост президента, мы ясно дали понять, что идея была в том, чтобы сплотить страну и победить Дональда Трампа... Эта цель была намного важнее моей победы на выборах. И именно во имя этой цели я рад выступить в поддержку кандидатуры Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", — заявил Буттиджич, выступление которого опубликовано в Facebook Байдена.

Президентская гонка

Выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.
На прошедших до этого дня праймериз в четырех штатах было распределено около 4% делегатов. Лидером является Берни Сандерс с 60 делегатами, за ним идет Байден с 54 делегатами. На третьем месте до воскресенья, пока не снялся неожиданно с выборов, оставался Буттиджич с 26 делегатами.
Трамп, комментируя информацию о выходе Буттиджича, заявил, что это приведет к поражению Сандерса и лидерству Байдена. Партийный истеблишмент поддерживает бывшего вице-президента, а не Сандерса, который грозит повышением налогов для миллиардеров и ассоциируется со словом "социализм", что в политических кругах США не имеет популярности.
Для победы на съезде кандидат должен будет заручиться поддержкой более половины избираемых в штатах делегатов, то есть 1991 человека. Если этот результат будет оспорен, то состоится второе голосование, где примут участие суперделегаты. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники. Они не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения.
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Вчера, 04:26
Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки
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Пит БуттиджичДжозеф БайденДалласДемократическая партия СШАСШАВ мире
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