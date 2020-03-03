Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средний размер Средний размер ипотечного кредита в январе текущего года достиг исторического максимума в 2,64 миллиона рублей, увеличившись за год на 11%, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс". Основными причинами роста суммы, которую россияне берут в банках на покупку квартиры, в компании назвали повышение цен на недвижимость и снижение банками требования к величине первоначального взноса.

По данным компании, банки в январе в среднем выдавали россиянам 2,64 миллиона рублей против 2,38 миллиона рублей годом ранее. При этом предыдущий рекорд в 2,6 миллиона рублей был зафиксирован в октябре прошлого года. Затем средняя сумма ипотечного кредита начала постепенно снижаться, к концу года показатель уменьшился на 1%, до 2,57 миллиона рублей.

Рост средней суммы в январе обусловлен двумя факторами, считает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Во-первых, в последние месяцы росли цены на недвижимость, хотя и не такими темпами, как сумма ипотеки. Во-вторых, банки начали снижать требования к размеру первоначального взноса.

Так, ещё несколько лет назад наиболее часто встречающийся на рынке размер первоначального взноса составлял 20%, то в 2019-2020 годах многие кредиторы запустили программы ипотечного кредитования со взносом 5-10%. В результате доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% составила в 2018-2019 годах более 45% от всех выданных ссуд.

Вслед за суммой ипотечного кредита менялся и срок, на который россияне оформляли ссуду. "В 2019 году среднее значение контрактного срока ипотечного кредита поставило очередной рекорд, составив 201 месяц или 16 лет и 9 месяцев. К концу году эта величина несколько снизилась – до 191 месяца или до 15 лет и 11 месяцев. В январе 2020 этот показатель остался без изменений", - говорит Лагуткин.