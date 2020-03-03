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2020-03-03T04:28+0300
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Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России
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РИА Новости

Исследование выявило рост среднего размера ипотеки в России

04:28 03.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека
© РИА Новости / Нина Зотина
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Средний размер ипотечного кредита в январе текущего года достиг исторического максимума в 2,64 миллиона рублей, увеличившись за год на 11%, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс". Основными причинами роста суммы, которую россияне берут в банках на покупку квартиры, в компании назвали повышение цен на недвижимость и снижение банками требования к величине первоначального взноса.
По данным компании, банки в январе в среднем выдавали россиянам 2,64 миллиона рублей против 2,38 миллиона рублей годом ранее. При этом предыдущий рекорд в 2,6 миллиона рублей был зафиксирован в октябре прошлого года. Затем средняя сумма ипотечного кредита начала постепенно снижаться, к концу года показатель уменьшился на 1%, до 2,57 миллиона рублей.
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Рост средней суммы в январе обусловлен двумя факторами, считает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. Во-первых, в последние месяцы росли цены на недвижимость, хотя и не такими темпами, как сумма ипотеки. Во-вторых, банки начали снижать требования к размеру первоначального взноса.
Так, ещё несколько лет назад наиболее часто встречающийся на рынке размер первоначального взноса составлял 20%, то в 2019-2020 годах многие кредиторы запустили программы ипотечного кредитования со взносом 5-10%. В результате доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% составила в 2018-2019 годах более 45% от всех выданных ссуд.
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Вслед за суммой ипотечного кредита менялся и срок, на который россияне оформляли ссуду. "В 2019 году среднее значение контрактного срока ипотечного кредита поставило очередной рекорд, составив 201 месяц или 16 лет и 9 месяцев. К концу году эта величина несколько снизилась – до 191 месяца или до 15 лет и 11 месяцев. В январе 2020 этот показатель остался без изменений", - говорит Лагуткин.
По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам в России в январе опустилась до 8,84%, достигнув нового минимума за всю историю наблюдения значения. В январе 2020 года банки предоставили 80,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 192,8 миллиарда рублей, что на 14,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
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