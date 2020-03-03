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2020-03-03T04:19+0300
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Названы самые популярные домашние животные у москвичей
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РИА Новости

Названы самые популярные домашние животные у москвичей

04:19 03.03.2020
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© Depositphotos / vvvitaСобака и кошка
Собака и кошка
© Depositphotos / vvvita
Собака и кошка. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владельцев кошек среди москвичей, у которых есть дома животные, оказалось 82%, рассказали РИА Новости эксперты сервиса экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime по итогам своего исследования.
"Острая дискуссия между любителями кошек и собак завершилась не в пользу последних: 82% людей заказывают товары для кошек, и всего 15,1% - для собак", - говорится в результатах исследования, основанного на анализе заказов сети зоомагазинов "Бетховен".
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Причины такого соотношения, по мнению исследователей, очевидны: "жители мегаполиса ограничены во времени, а собаки, безусловно, требуют больше внимания - ведь они не гуляют сами по себе".
"Из более неожиданных оснований такой статистики можно назвать квартирный вопрос: многие москвичи снимают жилплощадь, а арендодатели охотней соглашаются приютить на своих квадратных метрах меланхоличного кота, чем энергичного и жизнерадостного пса", - добавили в компании.
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Там также прогнозируют, что шансов на то, что московская популяция домашних животных сравняется в пропорциях, не предвидится. "Тенденция в этом плане обратная. Из приведенной выше статистики 11% заказов доставляют новоиспеченным хозяевам котят, и лишь 1,1% - щенков. Пока десять вислоухих шотландцев учатся мурчать, лишь один маленький мопс начинает гавкать. Если такой тренд сохранится, через несколько лет хозяева собак останутся в абсолютном меньшинстве", - предполагают аналитики.
Остальные 2,9% заказов из зоомагазина совершают хозяева грызунов, птиц, рыбок и хорьков.
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