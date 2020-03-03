Названы самые популярные домашние животные у москвичей

Причины такого соотношения, по мнению исследователей, очевидны: "жители мегаполиса ограничены во времени, а собаки, безусловно, требуют больше внимания - ведь они не гуляют сами по себе".

Там также прогнозируют, что шансов на то, что московская популяция домашних животных сравняется в пропорциях, не предвидится. "Тенденция в этом плане обратная. Из приведенной выше статистики 11% заказов доставляют новоиспеченным хозяевам котят, и лишь 1,1% - щенков. Пока десять вислоухих шотландцев учатся мурчать, лишь один маленький мопс начинает гавкать. Если такой тренд сохранится, через несколько лет хозяева собак останутся в абсолютном меньшинстве", - предполагают аналитики.